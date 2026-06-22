هشدار به طلافروشان؛ هویت خریداران را پیش از معامله احراز کنید

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: بر اساس قوانین موجود، فروشندگان طلا موظف هستند هنگام انجام معاملات، هویت خریداران را احراز کرده و نسبت به تطبیق کارت بانکی با کارت ملی اقدام کنند.

وی افزود: اگرچه در برخی اطلاعیه‌ها به معاملات بیش از ۱۵۰ میلیون ریال اشاره شده است، اما توصیه ما به واحدهای صنفی این است که برای تمامی مبالغ، حتی خریدهای ۵ میلیون تومانی نیز احراز هویت و تطبیق مدارک را انجام دهند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، مستندات لازم در اختیار داشته باشند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: در برخی موارد مشاهده شده که خریدها با کارت‌های بانکی هک‌شده، سرقتی یا دارای مشکلات حقوقی انجام می‌شود. به همین دلیل، تطبیق هویت خریدار با مدارک شناسایی می‌تواند از بروز بسیاری از تخلفات و مشکلات بعدی جلوگیری کند.

وی با تأکید بر اینکه این موضوع دستورالعمل جدیدی نیست، گفت: الزام به احراز هویت مشتریان و رعایت مقررات مبارزه با پولشویی از گذشته نیز وجود داشته و اکنون بار دیگر مورد تأکید قرار گرفته است.

بذرافشان خاطرنشان کرد: رعایت این ضوابط علاوه بر جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، مانع از انجام معاملات غیرشفاف و استفاده از حساب‌های بانکی افراد دیگر شده و به شفافیت بیشتر بازار طلا و جواهر کمک می‌کند.