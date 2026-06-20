  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

 کشف بیش از ۱۶۷ میلیارد ریال کالای قاچاق در قشم

 کشف بیش از ۱۶۷ میلیارد ریال کالای قاچاق در قشم

قشم- فرمانده پایگاه دریابانی قشم از ناکامی قاچاقچیان کالا و ارز و کشف بیش از ۱۶۷ میلیارد ریال انواع  کالای قاچاق در آب‌های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز طولابی، با اعلام این خبر اظهار کرد: مرزبانان قشم در سراسر حوزه استحفاظی طی چند عملیات جداگانه هماهنگ و منسجم دریایی موفق شدند مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را شناسایی و کشف کنند.

وی با اشاره به متواری شدن قاچاقچیان پس از مشاهده مرزبانان افزود: کشف کالاهای قاچاق شامل ۶۲۰۰ نخ سیگار، ۱۲۵عدد روتختی، ۳۵ ثوب البسه، ۸ عدد دستگاه اسنک ساز، ۲۷۵ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی، ۲۰۰۰ عدد ال سی دی گوشی تلفن هوشمندقاچاق بوده که بنابر اعلام نظر کارشناسان ۱۶۷ میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده پایگاه دریابانی قشم خاطرنشان کرد: دستگیری متهمان متواری شده در دستور کار اطلاعاتی این پایگاه است.

کد مطلب 6865758

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها