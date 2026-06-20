 کشف بیش از ۱۶۷ میلیارد ریال کالای قاچاق در قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز طولابی، با اعلام این خبر اظهار کرد: مرزبانان قشم در سراسر حوزه استحفاظی طی چند عملیات جداگانه هماهنگ و منسجم دریایی موفق شدند مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را شناسایی و کشف کنند.

وی با اشاره به متواری شدن قاچاقچیان پس از مشاهده مرزبانان افزود: کشف کالاهای قاچاق شامل ۶۲۰۰ نخ سیگار، ۱۲۵عدد روتختی، ۳۵ ثوب البسه، ۸ عدد دستگاه اسنک ساز، ۲۷۵ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی، ۲۰۰۰ عدد ال سی دی گوشی تلفن هوشمندقاچاق بوده که بنابر اعلام نظر کارشناسان ۱۶۷ میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده پایگاه دریابانی قشم خاطرنشان کرد: دستگیری متهمان متواری شده در دستور کار اطلاعاتی این پایگاه است.