به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل اللهیاری روز شنبه با بیان اینکه طرح بتن پارچهای با هدف افزایش بهرهوری آب، کاهش هدررفت منابع آبی و توسعه آبیاری نوین در بخش کشاورزی اجرا شده است گفت: این طرح با اعتباری افزون بر ۸۰ میلیارد تومان در شهر و روستاهای شهرستان اجرا شده است.
رئیس جهاد کشاورزی مرند افزود: در حال حاظر عملیات اجرایی ۱۱ کیلومتر و ۸۶۰ متر دیگراز کانال کشی بتن پارچهای در باغهای شهرستان مرند در دست اجرا است.
فرماندار مرند نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت بهرهگیری از فناوریهای نوین در بخش کشاورزی گفت: بتن پارچهای از فناوریهای جدیدی است که میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از هدررفت آب و حرکت به سمت آبیاری نوین داشته باشد.
زاهد محمودی با تأکید بر جایگاه مرند به عنوان یکی از قطبهای کشاورزی استان افزود: مرند نیازمند توجه ویژه به فناوریهای نوین و دانشبنیان است تا ضمن افزایش بهرهوری، هزینههای تولید نیز کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد: باید از منابع در دسترس بهویژه منابع آبی، به شکل صحیح و اصولی استفاده کنیم. در کنار اهمیت تأمین امنیت غذایی و تولید محصولات راهبردی همچون گندم، مدیریت کشت محصولات با مصرف بالای آب نیز ضروری است.
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