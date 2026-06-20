به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمدرضا غلامی، ظهر شنبه در جلسه هماهنگی مراسم گرامیداشت شهدای هفتم تیر و هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتالله دکتر بهشتی و یاران باوفایش، اظهار داشت: شهید بهشتی یکی از برجستهترین چهرههای نظام جمهوری اسلامی بود که هم در طول دوران مبارزات و هم در راهبری قوه قضائیه، خدمات ارزشمند و ماندگاری را از خود به جای گذاشت.
نفوذ کلام و توان مدیریتی شهید بهشتی؛ زمینهساز کینه ضدانقلاب
وی افزود: همین نفوذ کلام و توان بالای مدیریتی ایشان موجب کینه عناصر ضدانقلاب و در نهایت شهادت مظلومانه ایشان شد.
حجتالاسلام غلامی بیان کرد: شهید بهشتی با درایت و تدبیر خود، نقش بیبدیلی در استحکام نظام جمهوری اسلامی ایفا کرد و فقدان ایشان، ضایعهای جبرانناپذیر برای انقلاب بود.
گرامیداشت شهدای هفتم تیر؛ ضرورت و تکلیف عمومی
سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان با گرامیداشت یاد شهدای لرستانی حادثه هفتم تیر گفت: گرامیداشت شهدای هفتم تیر در برهه کنونی یک ضرورت و تکلیف عمومی است که میتواند دشمنی تاریخی آمریکای جهانخوار با ملت ایران اسلامی را تبیین کرده و تبلیغات رسانهای آنان و تلاش برای تطهیر سابقه وحشیانه با شعارهای واهی دفاع از حقوق بشر را برملا نماید.
جنایتهای آمریکا؛ سند دیگری از توحش دولت تروریستی
وی در ادامه با اشاره به جنایتهای آمریکا در حق ملت ایران اسلامی افزود: در سالها و ماههای اخیر، شیطان بزرگ بار دیگر خوی جنایتکار و وحشیصفت خود را در برابر دیدگان جهانیان نشان داد و شهادت دانشآموزان مدرسه میناب و تجاوز به خاک ایران اسلامی، سند دیگری از توحش این دولت تروریستی بود.
برنامههای متنوع در هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکایی و قوه قضائیه
سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان در پایان از برگزاری برنامههای متنوع در طول هفته قوه قضائیه و هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی در سطح استان خبر داد.
وی گفت: غبارروبی گلزار شهدا به ویژه مزار مطهر شهید سید فخرالدین رحیمی از شهدای لرستانی هفتم تیر، برگزاری مراسم عمومی در عصر روز ۶ تیرماه در جایگاههای تجمعات شبانه با حضور سخنرانان ملی و استانی، تخفیف و آزادی ۱۰۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد، همایش قضات و کارکنان دادگستری استان در روز ۶ تیرماه، برپایی میز خدمت توسط ادارات و برنامههای متنوع دیگر از مهمترین اقدامات این ایام خواهد بود.
دعوت از عموم مردم برای حضور در مراسم
غلامی در پایان از عموم مردم ولایتمدار لرستان دعوت کرد تا با حضور پرشور خود در برنامههای گرامیداشت شهدای هفتم تیر و هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکایی، بار دیگر انزجار خود را از جنایتهای استکبار جهانی و حمایت قاطع خود از نظام مقدس جمهوری اسلامی به نمایش بگذارند.
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