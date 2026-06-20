قطع گاز بخشی از مناطق بویراحمد و کهگیلویه برای توسعه شبکه گازرسانی

حمید طالبی در گفتوگو با خبرنگار مهر، از قطع موقت گاز در برخی مناطق شهرستانهای بویراحمد و کهگیلویه خبر داد و افزود: این قطعی به منظور توسعه شبکه گازرسانی و در صورت مساعد بودن شرایط جوی انجام خواهد شد.
وی بیان کرد: گاز روستاهای گراب، قلعه جلو، حیدرآباد، نوروزآباد، چهارراه و ادرج در بخش چاروسا شهرستان کهگیلویه روز یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۰ ساعت قطع خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد همچنین اظهار کرد: گاز مناطق سروک، هتل پارسیان، ستاره شهر و کوچههای مجاور در شهرستان بویراحمد نیز روز یکشنبه ۳۱ خردادماه از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۰ ساعت قطع میشود.
وی از مشترکان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، شیر اصلی گاز وسایل گازسوز را در زمان قطعی بسته نگه دارند و پس از وصل مجدد گاز، از باز بودن مسیر دودکش و عملکرد صحیح تجهیزات گازسوز اطمینان حاصل کنند.
طالبی از صبر و همکاری مشترکان در اجرای این عملیات عمرانی قدردانی کرد و گفت: توسعه و تقویت زیرساختهای گازرسانی با هدف ارتقای کیفیت خدمات و افزایش پایداری شبکه در حال انجام است.
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