قطع ۱۰ساعته گاز در شهرستان های بویراحمد،چرام و گچساران برای توسعه شبکه

حمید طالبی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور اجرای عملیات توسعه شبکه گازرسانی، جریان گاز برخی مناطق شهرستان‌های بویراحمد، چرام و گچساران روز سه‌شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۰ ساعت و در صورت مساعد بودن شرایط جوی قطع می‌شود.

وی افزود: بر اساس این اطلاعیه، در شهرستان بویراحمد گاز منطقه تنگ سرخ (تنگ خشک) و همچنین منطقه سپیدار (روستای برد قلنگ) قطع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استات تصریح کرد: همچنین در شهرستان‌های چرام و گچساران، روستاهای قنبرآباد، فشیان، تل بابونه، سیدآباد، گدار شهری، دره شیری، شهرک بناری، خیمنده، دلی باریک، رودبال، پوراژ، سیدجمال‌الدین، نازمکان، سرتیره، شامبراکان، اسپر، آرو، مارین و دیل مشمول این قطعی خواهند بود.

وی از مشترکان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، شیر اصلی گاز وسایل گازسوز را در طول مدت قطعی بسته نگه دارند و پس از وصل مجدد جریان گاز، از روشن کردن وسایل گازسوز پیش از اطمینان از ایمنی شبکه خودداری کنند.