یارانه واریز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانهها، یارانه مرحله ۱۸۴ به مبلغ ۱۳۵ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال به حساب ۱۵ میلیون و ۶۳۹ هزار و ۱۳۲ سرپرست خانوار در دهکهای چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز شد و قابل برداشت است.
سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وامهای سرپرستان وامگیرنده صورت گرفته است.
شایان ذکر است بر اساس دهکبندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۴۵ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۶۱ نفر در دهکهای چهارم تا نهم قرار دارند که یارانه نقدی آنها هر ماه به حساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز میشود.
تعداد افراد مشمول دریافت یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی واقع در دهکهای چهارم تا نهم طی اردیبهشت امسال ۴۵ میلیون و ۳۲ هزار و ۶۸۲ نفر بود که نشان میدهد ۱۴۲ هزار و ۳۷۹ نفر به جمع یارانهبگیران در ماه جاری افزوده شده است.
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