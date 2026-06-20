وزیری: عاشورا محور ماندگار همگرایی فرهنگی و اجتماعی ایرانیان است

به گزارش خبرنگار مهر، محرم وزیری شامگاه شنبه در ویژه‌برنامه «هفته امر به معروف و نهی از منکر» شبکه استانی کردستان اظهار کرد: عاشورا تنها یک رخداد تاریخی نیست، بلکه به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر هویت‌ساز در فرهنگ ایرانی و اسلامی، مفاهیم ارزشمندی را در طول تاریخ به نسل‌های مختلف منتقل کرده است.

وی افزود: قیام امام حسین(ع) الگویی برای مقابله با ظلم و دفاع از کرامت انسانی ارائه کرده و مفاهیمی مانند آزادی‌خواهی، مقاومت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را در میان جوامع اسلامی زنده نگه داشته است.

عاشورا و تقویت سرمایه اجتماعی

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان با بیان اینکه آیین‌های مرتبط با محرم نقش مهمی در افزایش همبستگی اجتماعی داشته‌اند، عنوان کرد: حضور مردم در مراسم‌های عاشورایی نشان‌دهنده ظرفیت این فرهنگ برای ایجاد وحدت و نزدیک کردن گروه‌های مختلف جامعه است.

وزیری ادامه داد: عاشورا در حافظه فرهنگی ایرانیان به نمادی از ایستادگی در برابر بی‌عدالتی تبدیل شده و همچنان در شکل‌گیری نگاه جمعی جامعه نسبت به مفاهیمی مانند حق‌طلبی و دفاع از ارزش‌ها اثرگذار است.

فرهنگ عاشورا و استمرار روحیه مقاومت

وی با اشاره به گستره جهانی پیام عاشورا بیان کرد: اجتماع گسترده دوستداران امام حسین(ع) در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد این نهضت از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته و به یک جریان اثرگذار فرهنگی تبدیل شده است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان خاطرنشان کرد: بخشی از دستاوردها و ایستادگی‌های ملت ایران را می‌توان در پیوند با فرهنگ ایثار و مقاومت دانست؛ فرهنگی که ریشه در آموزه‌های عاشورا دارد.

نقش زنان در ماندگاری پیام کربلا

وزیری در ادامه با اشاره به جایگاه زنان در واقعه عاشورا گفت: حضور زنان در این رویداد تاریخی نشان‌دهنده نقش مؤثر آنان در تبیین و انتقال پیام‌های انسانی و اخلاقی این نهضت است.

وی با تأکید بر شخصیت حضرت زینب(س) افزود: روشنگری‌ها و ایستادگی حضرت زینب(س) پس از واقعه کربلا، بخش مهمی از ماندگاری پیام عاشورا را رقم زد و ایشان به عنوان الگویی از آگاهی، صبر و دفاع از حقیقت شناخته می‌شود.