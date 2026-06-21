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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۷

در مسیر رقابتهای جهانی؛

برتری تیم هندبال ساحلی ایران در دو دیدار تدارکاتی

برتری تیم هندبال ساحلی ایران در دو دیدار تدارکاتی

تیم ملی هندبال ساحلی ایران در مسیر آماده‌سازی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان در دو دیدار دوستانه به مصاف استرالیا و عمان رفت.

به گزارش خبرنگار مهر ، تیم ملی هندبال ساحلی کشورمان که برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در شهر زاگرب کرواسی حضور دارد، امروز شنبه ۳۰ خرداد در دو دیدار تدارکاتی به میدان رفت و با ارائه نمایش‌هایی درخشان، هر دو حریف خود را با شکست بدرقه کرد.

شاگردان مهدی قشقایی در نخستین گام به مصاف تیم ملی استرالیا رفتند و با نتیجه قاطع ۲-۰ پیروز میدان شدند. ملی‌پوشان ایران وقت اول این دیدار را با برتری ۲۵-۱۰ و وقت دوم را با حساب ۲۲-۱۸ به سود خود پایان دادند.

ساحلی‌بازان ایران در دومین دیدار تدارکاتی امروز نیز رو در روی تیم ملی عمان قرار گرفتند. در این مسابقه ملی‌پوشان ایران با نتیجه ۲ بر صفر از سد حریف خود گذشتند؛ وقت اول با برتری ۱۸-۱۴ و وقت دوم با نتیجه ۱۴-۱۳ به نفع تیم ملی ایران خاتمه یافت.

تیم ملی هندبال ساحلی ایران که چند بازی تدارکاتی دیگر هم پیش رو دارد، در مسابقات قهرمانی جهان با تیم های اسپانیا، پرتغال و آمریکا در یک گروه قرار دارد.

کد مطلب 6866226

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