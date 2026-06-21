برتری تیم هندبال ساحلی ایران در دو دیدار تدارکاتی

به گزارش خبرنگار مهر ، تیم ملی هندبال ساحلی کشورمان که برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در شهر زاگرب کرواسی حضور دارد، امروز شنبه ۳۰ خرداد در دو دیدار تدارکاتی به میدان رفت و با ارائه نمایش‌هایی درخشان، هر دو حریف خود را با شکست بدرقه کرد.

شاگردان مهدی قشقایی در نخستین گام به مصاف تیم ملی استرالیا رفتند و با نتیجه قاطع ۲-۰ پیروز میدان شدند. ملی‌پوشان ایران وقت اول این دیدار را با برتری ۲۵-۱۰ و وقت دوم را با حساب ۲۲-۱۸ به سود خود پایان دادند.

ساحلی‌بازان ایران در دومین دیدار تدارکاتی امروز نیز رو در روی تیم ملی عمان قرار گرفتند. در این مسابقه ملی‌پوشان ایران با نتیجه ۲ بر صفر از سد حریف خود گذشتند؛ وقت اول با برتری ۱۸-۱۴ و وقت دوم با نتیجه ۱۴-۱۳ به نفع تیم ملی ایران خاتمه یافت.

تیم ملی هندبال ساحلی ایران که چند بازی تدارکاتی دیگر هم پیش رو دارد، در مسابقات قهرمانی جهان با تیم های اسپانیا، پرتغال و آمریکا در یک گروه قرار دارد.