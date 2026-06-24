تیم هندبال ساحلی ایران با شکست آمریکا به دور بعد مسابقات جهانی صعودکرد

به گزارش خبرنگار مهر، ملی‌پوشان هندبال ساحلی ایران امروز چهارشنبه ۳ تیر در آخرین و حساس‌ترین دیدار مرحله گروهی، رو در روی تیم آمریکا قرار گرفتند. شاگردان مهدی قشقایی‌ در این مسابقه از همان ابتدا تسلط کاملی بر جریان بازی داشتند و توانستند با تکیه بر مهارت و هماهنگی بالای خود، وقت اول را با نتیجه ۲۵-۲۰ به سود خود به پایان ببرند. در وقت دوم نیز روند خوب و برتری محسوس ساحلی‌بازان ایران در زمین مسابقه ادامه یافت و موفق شدند این وقت را نیز با نتیجه ۲۲-۱۸ به نفع خود خاتمه دهند تا در نهایت، آمریکا با حساب ۲-۰ مغلوب توانمندی ملی‌پوشان ایران شود.

با این پیروزی ارزشمند، تیم ملی هندبال ساحلی ایران به عنوان یکی از تیم های صعود کننده گروه A، با شایستگی به مرحله بعدی مسابقات قهرمانی جهان راه پیدا کرد. در مرحله دوم این رقابت ها که از فردا آغاز می‌شود، تیم‌ها در دو گروه شش تیمی قرار می‌گیرند و برای رسیدن به دور پایانی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

گفتنی است، کادر فنی تیم ملی هندبال ساحلی ایران را مهدی قشقایی‌راد(سرمربی)، سید حسن افتخاری (مدیر فنی)، غلامحسین نیکویی (مدیر تیم) و محمد محمودیانی (تراپیست) تشکیل می‌دهند. امین کاظمی، فهیم عرب‌زاده، متین گلدان، علی حیدریان، آراد حسینی، حسین حیدریان، پارسا دهقانی، علی پیرزاده اهوازی، مهدی حیدریان‌پور و علیرضا علیپور ترکیب اعضای تیم ملی ایران را در این رقابت ها تشکیل می دهند.