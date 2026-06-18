تیم ملی هندبال ساحلی راهی مسابقات قهرمان جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، کاروان تیم ملی هندبال ساحلی ایران، صبح امروز پنجشنبه ۲۸ خرداد جهت حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶، تهران را به مقصد زاگرب کرواسی ترک کرد.
این مسابقات از ۲ الی ۷ تیرماه به میزبانی کرواسی برگزار خواهد شد و ملیپوشان شایسته کشورمان در مرحله گروهی این رقابتها، در گروهی دشوار با تیمهای قدرتمند اسپانیا، پرتغال و آمریکا به رقابت خواهند پرداخت.
با اعلام کادر فنی تیم ملی هندبال ساحلی، اسامی ۱۰ بازیکن نهایی اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان به شرح زیر است:
امین کاظمی، فهیم عربزاده، متین گلدان، علی حیدریان، آراد حسینی، حسین حیدریان، پارسا دهقانی، علی پیرزاده اهوازی، مهدی حیدریانپور و علیرضا علیپور
همچنین مهدی قشقایی راد(سرمربی)، سیدحسن افتخاری(مدیرفنی)، غلامحسین نیکویی(مدیر تیم) و محمد محمودیانی(فیزیوتراپی) کادر تیم اعزامی را تشکیل می دهند.
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده از سوی فدراسیون، شاگردان مهدی قشقایی پیش از آغاز رسمی مسابقات، به منظور هماهنگی و کسب آمادگی هرچه بیشتر، در یک تورنمنت تدارکاتی با حضور تیمهای ملی کرواسی، آمریکا، استرالیا و عمان به میدان میروند.
برنامه کامل دیدارهای تیم ملی هندبال ساحلی ایران در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی جهان به شرح زیر است:
سهشنبه ۲ تیر
ایران - اسپانیا ، ساعت ۱۴:۳۰
ایران - پرتغال ، ساعت ۲۲:۳۰
چهارشنبه ۳ تیر
ایران - آمریکا ، ساعت ۱۲:۳۰
تیم ملی هندبال ساحلی ایران جهت حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶، تهران را به مقصد زاگرب ترک کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، کاروان تیم ملی هندبال ساحلی ایران، صبح امروز پنجشنبه ۲۸ خرداد جهت حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶، تهران را به مقصد زاگرب کرواسی ترک کرد.
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