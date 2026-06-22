به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم لیگ ملتها از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری میشود و تیم ملی والیبال ایران در شهر اورلئان به ترتیب به مصاف فرانسه (سوم تیر)، آمریکا (چهارم تیر)، ژاپن (پنجم تیر) و کوبا (هفتم تیر) میرود.
تیم ملی والیبال ایران در هفته نخست رقابتهای لیگ ملتهای والیبال انتظارات را برآورده نکرد. شاگردان پیاتزا با سه شکست مقابل تیمهای برزیل، بلغارستان و بلژیک به کار خود پایان دادند و تنها پیروزی ملیپوشان والیبال ایران در هفته نخست مقابل آرژانتین بود که با نتیجه ۳ برصفر پیروز میدان شد.
در هفته نخست رقابتهای لیگ ملتها موضوعی که هواداران و کارشناسان والیبال به آن توجه کردند عملکرد مرتضی شریفی کاپیتان تیم بود. شریفی سال گذشته به دلیل اینکه یکی از بازیکنان تأثیرگذار تیم بود بازوبند کاپیتانی را از پیاتزا دریافت کرد اما امسال در هفته نخست او نتوانست انتظارات را برآورده کند و فاصله زیادی با نمایشهای خوب گذشته خود داشت. شریفی نه تنها از نظر فنی نتوانست تأثیرگذار باشد، بلکه در برخی لحظات حساس در شرایطی که بازوبند کاپیتانی را داشت نتوانست خوش بدرخشد و همین موضوع مورد انتقاد کارشناسان و اهالی والیبال قرار گرفت.
عدم تأثیرگذاری کاپیتان تیم ملی در شرایطی رخ داد که امسال پیاتزا در ترکیب تیم ملی جوانگرایی کرده و بازیکنانی در تیم ملی حضور دارند که تجربه زیادی از حضور در سطح اول والیبال جهان را ندارند و قطعا در چنین شرایطی انتظار میرود کاپیتان تیم نقش ویژهای داشته باشد چرا که کاپیتان تیم نقطه اتکای بازیکنان جوان است و باید در لحظات بحرانی آرامش را به تیم منتقل کند و با تغییر روحیه به بازیکنان جریان مسابقه را تغییر بدهد. موضوعی که در هفته نخست رقابتهای لیگ ملتهای والیبال از شریفی دیده نشد.
حالا در آستانه هفته دوم رقابتهای لیگ ملتهای والیبال هستیم؛ جایی که تیم ملی والیبال ایران باید با حریفان قدرتمند فرانسه؛ آمریکا، ژاپن رقابت کند. بدون شک هفته دوم رقابتهای لیگ ملتهای والیبال فرصت مناسبی برای بازنگری و بازگشت تیم ملی است. شریفی که یکی از باتجربهترین بازیکنان تیم ملی است و مهره اصلی به حساب میآید باید در هفته دوم نقش فعالتر و تأثیرگذارتری داشته باشد چرا که پیاتزا هم روی این بازیکن حساب ویژهای باز کرده است.
البته لیگ ملتها هنوز در آغاز راه است و وقفه میان دو هفته نخست مسابقات، فرصت مناسبی برای بازنگری و بازگشت محسوب میشود.شریفی همچنان یکی از باتجربهترین مهرههای تیم ملی و یکی از بازیکنانی است که پیاتزا حساب ویژهای روی او باز کرده است. حالا نگاهها به هفته دوم و دیدارهای دشوار برابر فرانسه، آمریکا، ژاپن و کوبا دوخته شده؛ مسابقاتی که میتوانند فرصتی برای بازگشت کاپیتان تیم ملی باشند. بازگشتی که نه فقط برای خود شریفی، بلکه برای تیم جوان ایران نیز اهمیت زیادی خواهد داشت؛ چرا که در مسیر پیشرو، تیم ملی بیش از هر زمان دیگری به درخشش ستارهها و نقشآفرینی رهبران خود نیاز دارد.
با پایان هفته نخست، حالا همه نگاهها به نبردهای دشوار ایران برابر فرانسه، آمریکا، ژاپن و کوبا دوخته شده است. مسابقاتی که علاوه بر اهمیت نتیجه، میتوانند خبر خوش بازگشت مرتضی شریفی را نیز به همراه داشته باشند. کاپیتان تیم ملی که یکی از مهرههای کلیدی ایران به شمار میرود، در صورت حضور میتواند به جوانترهای تیم کمک کند تا با اعتمادبهنفس بیشتری وارد میدان شوند و در مسیر سخت پیشرو نتایج بهتری کسب کنند.
برنامه هفته دوم رقابتهای لیگ ملتهای والیبال به شرح زیر است:
چهارشنبه ۳ تیر: ایران – فرانسه (ساعت ۲۲:۳۰)
پنجشنبه ۴ تیر: ایران – آمریکا (ساعت ۱۸:۳۰)
جمعه ۵ تیر: ایران – ژاپن (ساعت ۱۸:۳۰)
یکشنبه ۷ تیر: ایران – کوبا (ساعت ۱۵:۰۰)
نظر شما