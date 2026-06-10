۱۴ بازیکن به تیم ملی هندبال ساحلی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین مرحله از اردوهای آماده‌سازی تیم ملی هندبال ساحلی ایران جهت حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ کرواسی، به میزبانی استان اصفهان برگزار خواهد شد.

بر همین اساس، کادر فنی تیم ملی هندبال ساحلی اسامی ۱۴ بازیکن را برای حضور در این اردوی تدارکاتی که از تاریخ ۲۱ لغایت ۲۷ خردادماه برپا می‌شود، اعلام کرده است.



اسامی بازیکنان دعوت‌شده به این مرحله از اردو به شرح زیر است:



متین گلدان، امیرعباس زارعی، علی حیدریان، آراد حسینی، امین کاظمی، محمدمهدی حیدریان‌پور، علی پیرزاده اهوازی، وحید عرب‌زاده، پارسا دهقانی، علیرضا علیپور، حسین حیدریان، پویا محسنی، طاها وطن‌فدا و مبین عزیزی