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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

ساحلی بازان هندبال ایران در دیدار تدارکاتی برابر کرواسی باختند

ساحلی بازان هندبال ایران در دیدار تدارکاتی برابر کرواسی باختند

تیم ملی هندبال ساحلی ایران در سومین دیداری تدارکاتی خود پیش از مسابقات قهرمانی جهان به مصاف کرواسی رفت و نتیجه را به این تیم واگذار کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی هندبال ساحلی ایران که به منظور حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در زاگرب کرواسی حضور دارد، پس از انجام دو دیدار تدارکاتی، امروز نیز در سومین محک جدی خود به مصاف تیم ملی کرواسی، قهرمان دو دوره اخیر مسابقات قهرمانی جهان و میزبان رقابت ها رفت.

شاگردان مهدی قشقایی در این دیدار نمایش قابل توجهی از خود ارائه دادند و علی رغم باخت در تایم اول با نتیجه ۱۹-۱۴، با عملکردی قدرتمند موفق شدند تایم دوم مسابقه را با نتیجه ۱۶-۱۳ به سود خود به پایان برسانند. با این حال، سرنوشت بازی در بخش شوت‌ اوت (تن به تن) رقم خورد و ملی‌پوشان ایران در نهایت با نتیجه ۲-۱ مقابل قهرمان چهار دوره جهان نتیجه را واگذار کردند.

ساحلی‌بازان هندبال ایران عصر امروز نیز در ادامه برنامه‌های تدارکاتی خود در دیداری دوستانه برابر تیم ملی آمریکا به میدان خواهند رفت.

کد مطلب 6866918

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