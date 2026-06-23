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۳ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۵

هندبال ساحلی قهرمانی جهان؛

شکست ایران برابر پرتغال در شوت اوت/ کار صعود هندبالیست ها سخت شد

شکست ایران برابر پرتغال در شوت اوت/ کار صعود هندبالیست ها سخت شد

تیم ملی هندبال ساحلی مردان ایران نتیجه دومین بازی خود در رقابتهای قهرمانی جهان را در ضربات شوت اوت برابر تیم پرتغال واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نخستین روز از رقابتهای هندبال ساحلی قهرمانی مردان جهان در زاگرب کرواسی، تیم هندبال مردان ایران به مصاف تیم پرتغال رفت و برابر این تیم متوقف شد.

تیم ملی هندبال ساحلی ایران در دومین گام خود در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ کرواسی، از،ساعت ۲۲:۳۰ سه شنبه شب به مصاف پرتغال، تیم سوم جهان و یکی از مدعیان اصلی این دوره، رفت.

ساحلی‌بازان هندبال ایران وقت نخست این دیدار را با ارائه یک بازی حساب‌شده با برتری ۱۶-۱۴ به سود خود به پایان رساندند. در نیمه دوم، پرتغالی‌ها برای جبران نتیجه وارد زمین شدند و توانستند با استفاده از فرصت‌ها، با حساب ۱۹-۱۴ پیروز شوند تا کار برای تعیین تیم برنده به نبرد حساس تن به تن (شوت اوت) کشیده شود.

دیدار دو تیم در ضربات شوت‌ اوت به یک ماراتن نفس‌گیر و بی‌سابقه تبدیل شد و در شرایطی که شاگردان قشقایی بارها تا آستانه پیروزی در این مسابقه بزرگ پیش رفتند، در نهایت پرتغالی‌های باتجربه‌تر موفق شدند در طولانی‌ترین راند بازی با نتیجه ۳۵-۳۴ به پیروزی برسند.

پس از این باخت دو بر یک، ملی‌پوشان هندبال ساحلی ایران در سومین دیدار خود در مرحله گروهی، فردا چهارشنبه سوم تیرماه از ساعت ۱۲:۳۰ به مصاف تیم ملی آمریکا می رود. شاگردان قشقایی در اولین دیدار خود هم برابر اسپانیا متوقف شده بودند.

کد مطلب 6869247

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