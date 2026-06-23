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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

هندبال ساحلی قهرمانی جهان؛

تیم هندبال ساحلی ایران مقابل اسپانیا شکست خورد

تیم هندبال ساحلی ایران مقابل اسپانیا شکست خورد

تیم ملی هندبال ساحلی ایران در اولین دیدار خود در مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی جهان برابر تیم اسپانیا متحمل شکست شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال ساحلی ایران امروز سه‌شنبه ۲ تیر در نخستین دیدار خود از مرحله گروهی مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در کرواسی، مقابل تیم قدرتمند و عنوان‌دار اسپانیا به میدان رفت و نتیجه را به این تیم واگذار کرد.

در این مسابقه که از ساعت ۱۴:۳۰ آغاز شد ملی‌پوشان ایران در وقت اول با نتیجه ۲۵-۱۴ مغلوب اسپانیا، قهرمان سه دوره اروپا شدند. در وقت دوم رقابت بین دو تیم نزدیک و پایاپای پیش رفت و علی‌ رغم بازی خوب متین گلدان، دروازه‌بان تیم ملی ایران، اسپانیایی‌ها با تکیه بر تجربه بالای بازیکنان خود موفق شدند با نتیجه ۱۶-۱۴ پیروز میدان شوند. بدین ترتیب، این دیدار در مجموع با نتیجه ۲-۰ به سود قهرمان اروپا به پایان رسید.

تیم ملی هندبال ساحلی ایران در گروه A این مسابقات با تیم‌های اسپانیا، پرتغال و آمریکا هم‌گروه است و در دومین دیدار خود در این رقابت‌ها، امشب از ساعت ۲۲:۳۰ رو در روی تیم ملی پرتغال قرار خواهد گرفت. سومین دیدار ایران در مرحله گروهی فردا (چهارشنبه) از ساعت ۱۴:۳۰ مقابل آمریکا برگزار می شود.

کد مطلب 6869087

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