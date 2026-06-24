قشقایی: برای راهیابی به جمع هشت تیم برتر دنیا می جنگیم

به گزارش خبرگزای مهر، مهدی قشقایی، سرمربی تیم ملی هندبال ساحلی ایران بعد از پیروزی مقتدرانه مقابل آمریکا در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ و صعود به دور بعدی اظهار داشت: سومین مسابقه تیم ما در رقابت های قهرمانی جهان بود. متاسفانه در روز اول با تیم های بزرگ بازی کردیم و رقابت دشواری داشتیم. با تیم اسپانیا و پرتغال که سابقه قهرمانی جهان و اروپا را دارند، بازی کردیم. البته با پرتغال بازی خیلی نزدیکی داشتیم و حدود ۲۰ ضربه پنالتی(شوت اوت) زده شد. می توانستیم برنده آن دیدار باشیم، اما خوش شانس نبودیم.

وی افزود: بعد از بازی های سخت دیروز دست از تلاش برنداشتیم و امروز توانستیم مقابل آمریکا برنده باشیم و به دور بعدی صعود کنیم که اتفاق خوب و مهمی برای ماست.

سرمربی تیم ملی هندبال ساحلی ایران در پایان در خصوص دور بعدی مسابقات هم گفت: انشالله در دور بعدی هم می توانیم نمایش خوبی داشته باشیم. الان همه تمرکز و تلاش ما روی بازی های آینده است. رقبای جدیدمان را آنالیز می کنیم و در تلاش هستیم تا جزء ۸ تیم برتر رقابت های جهانی قرار بگیریم.

تیم ملی هندبال ساحلی مردان ایران در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی جهان با شکست تیم آمریکا به مرحله دوم صعود کرد. این تیم در مرحله گروهی برابر تیم های اسپانیا و پرتغال متحمل شکست شده بود.