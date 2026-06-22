مصاف هندبال ساحلی ایران با اسپانیا و پرتغال در اولین روز

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال ساحلی ایران در آستانه حضور در رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶، با درخشش در یک تورنمنت تدارکاتی در کشور کرواسی، به مقام نایبقهرمانی دست یافت.
ملیپوشان هندبال ساحلی کشورمان به منظور کسب آمادگی هرچه بیشتر برای حضور پرقدرت در مسابقات جهانی، در یک تورنمنت چهارجانبه با حضور تیمهای کرواسی، استرالیا، آمریکا و عمان شرکت کردند.
ساحلیبازان ایران در پایان این رقابتها با ثبت عملکردی مطلوب و کسب سه پیروزی از مجموع چهار مسابقه، در جایگاه دوم ایستادند و کاپ نایبقهرمانی را از آن خود کردند.
شاگردان مهدی قشقایی در گام نخست این تورنمنت موفق شدند تیم ملی عمان را با نتیجه قاطع ۲-۰ از پیش رو بردارند. ساحلی بازان در گام دوم استرالیا را قاطعانه از پیش رو برداشتند. ملیپوشان ایران در سومین دیدار خود در مصافی نزدیک برابر تیم قدرتمند کرواسی، با نتیجه ۲-۱ نتیجه را واگذار کردند. با این حال، هندبالیستهای ساحلی ایران در گام پایانی با ارائه یک بازی برتر، قدرت خود را به تیم ملی آمریکا دیکته کرده و با پیروزی شیرین ۲-۰، برنده از زمین خارج شدند.
مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ کرواسی، از روز سهشنبه ۲ تیرماه رسماً آغاز خواهد شد و تیم ملی کشورمان در مرحله مقدماتی این رقابتها، باید رو در روی تیمهای ملی اسپانیا، پرتغال و آمریکا صفآرایی کند.
برنامه بازی های تیم ملی هندبال ساحلی ایران در مرحله گروهی به شرح زیر است:
سهشنبه - ۲ تیرماه
ایران - اسپانیا ، ساعت ۱۴:۳۰
ایران - پرتغال، ساعت ۲۲:۳۰
چهارشنبه - ۳ تیرماه
ایران - آمریکا ، ساعت ۱۲:۳۰
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