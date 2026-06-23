دو بازی حیاتی و سرنوشت ساز در روز اول پیش رو داریم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال ساحلی مردان ایران پیش از آغاز رقابتهای قهرمانی جهان در کرواسی در یک تورنمنت چند جانبه شرکت کرد و عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد تا با آمادگی بهتری در دیدارهای جهانی که از دوم تیرماه در کرواسی شروع می شود، شرکت کند.

مهدی قشقایی راد سرمربی تیم ملی هندبال ساحلی مردان ایران در آستانه آغاز مسابقات قهرمانی جهان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به لطف حمایت‌های فدراسیون و دیدگاه دوراندیشانه رئیس محترم فدراسیون، این فرصت طلایی را داشتیم که در تورنمنتی پیش از مسابقات و دقیقاً در زمین اصلی رقابت‌ها در کشور کرواسی حضور پیدا کنیم.

وی افزود: هدف ما این بود که تا حد ممکن به سطح رقابت‌های بین‌المللی نزدیک شویم و با فضای مسابقات آشنا شویم. در این تورنمنت با حضور پنج تیم، ما چهار بازی بسیار باکیفیت و خوب را پشت سر گذاشتیم.

وی در خصوص نتایج شاگردان خود در این تورنمنت هم بیان کرد: خوشبختانه نتایج بسیار امیدوارکننده بود. ما موفق شدیم تمامی تیم‌ها را شکست دهیم و در نهایت مقام دوم این تورنمنت را به دست آوردیم. تنها تیمی که توانست ما را متوقف کند، تیم میزبان و قهرمان جهان بود که در یک گیم ما را شکست داد و با همان نتیجه، قهرمان شد.

سرمربی تیم ملی هندبال ساحلی مردان ایران تصریح کرد: این دستاورد برای ما یک آمادگی بسیار خوب و روحیه‌ای بالا برای ورود به رقابتهای اصلی قهرمانی جهان ایجاد کرد.

وی ادامه داد: یک روز را به استراحت کامل و ریکاوری اختصاص دادیم تا بازیکنان با انرژی کامل وارد میدان شوند. در کنار این استراحت، تمرکز ویژه‌ای بر روی آنالیز حریفان و برگزاری جلسات فنی داشتیم. اولویت ما در این روز، آماده‌سازی ذهنی بازیکنان بود تا بتوانند در روز مسابقات، بهترین عملکرد خود را ارائه دهند.

قشقایی راد در خصوص دو بازی روز نخست تیم ملی در رقابتهای قهرمانی جهان هم گفت: روز اول مسابقات قهرمانی جهان برای ما روز بسیار حیاتی است. ما در فاصله چند ساعتی، دو بازی سنگین و سرنوشت‌ساز با قهرمان جوانان جهان و قهرمان اروپا داریم. این دو دیدار تقریباً سرنوشت ما در این مسابقات را رقم می‌زند. تمام تمرکز ما روی آنالیز دقیق این دو تیم است تا بتوانیم با بهترین استراتژی وارد زمین شویم.

رقابتهای هندبال ساحلی قهرمانی جهان مردان از روز سه شنبه دوم تیرماه در کرواسی آغاز می شود. تیم هندبال مردان ایران در اولین روز این رقابتها دو بازی سرنوشت ساز با تیم های اسپانیا و پرتغال پیش رو دارد. هندبالیست های ایران در دور مقدماتی با تیم های آمریکا، پرتغال و اسپانیا هم گروه است.