به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «تاکر کارلسون» مجری و تحلیلگر سرشناس آمریکایی، در گفتگو با مجله دانشکده روزنامهنگاری دانشگاه کلمبیا، انتقادهای تندی را علیه رژیم صهیونیستی مطرح کرد و گفت که این رژیم با نفوذ در ساختار سیاسی آمریکا، سیاستهای واشنگتن را در جهت منافع خود هدایت میکند.
کارلسون با بیان اینکه طی حدود سه دهه از ورود علنی به موضوع اسرائیل خودداری کرده بود، گفت جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی نقطه عطفی بود که باعث شد سکوت خود را در قبال سیاستهای تلآویو بشکند.
وی با اشاره به سفرهای متعدد خود به سرزمینهای اشغالی اظهار داشت: «اسرائیل را از منظر منافع ملی آمریکا کشوری مهم نمیدانستم، اما زمانی کهبر نظام سیاسی ما نفوذ میکند و به آمریکا آسیب میزند، دیگر نمیتوان نسبت به آن بیتفاوت بود.»
هدف از جنگ علیه ایران تغییر نظام بود
این مجری آمریکایی با بیان اینکه جنگ اخیر علیه ایران با هدف توقف برنامه هستهای این کشور آغاز نشده بود، تصریح کرد این جنگ نخستین گام در پروژهای برای تغییر نظام در ایران محسوب میشد؛ پروژهای که به گفته وی با وعدههای انتخاباتی «دونالد ترامپ» مبنی بر پایان دادن به جنگهای خارجی در تضاد است.
کارلسون همچنین گفت که از زمان حضور «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم اسرائیل در کاخ سفید در ابتدای دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ، دولت آمریکا سرمایه سیاسی خود را در خدمت منافع رژیم صهیونیستی قرار داده است و همین مسئله او را به مخالفت علنی با این روند واداشت.
اسرائیل آمریکا را به درگیری با ایران سوق داد
وی با بیان اینکه اسرائیل، آمریکا را به تقابل با ایران سوق داد گفت که بارها به ترامپ هشدار داده است که تلاش برای تغییر نظام در ایران نهتنها به تشکیل دولتی همسو با غرب منجر نخواهد شد، بلکه بحرانهای گسترده و طولانیمدتی را در منطقه رقم خواهد زد.
این تحلیلگر آمریکایی همچنین برخی سرمایهداران و چهرههای بانفوذ حامی رژیم صهیونیستی از جمله «جان پالسن»، «میریام ادلسون» و «رابرت مرداک» را از تأثیرگذارترین افراد بر تصمیمات ترامپ در قبال ایران دانست و مدعی شد این افراد رئیسجمهور آمریکا را برای حمله به ایران تحت فشار قرار دادهاند.
جایگاه ایران در معادلات منطقهای و بینالمللی تقویت شد
کارلسون در ادامه با اشاره به نتایج جنگ اخیر، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی تصور میکرد پس از این جنگ به قدرت بلامنازع منطقه تبدیل خواهد شد، اما نتایج برخلاف محاسبات تلآویو رقم خورد و جایگاه ایران در معادلات منطقهای و بینالمللی تقویت شد.
وی همچنین با انتقاد از رویکرد رژیم صهیونیستی در استفاده از ابزار نظامی، افزود: تلآویو به جای بهرهگیری از دیپلماسی، بیش از حد به قدرت نظامی و عملیات امنیتی تکیه کرده و همین مسئله به زیان راهبردی این رژیم منجر شده است.
کارلسون در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به «نظام تبعیضآمیز» در سرزمینهای اشغالی، گفت که سالها نسبت به این موضوع انتقاد داشته اما جنگ اخیر موجب شده است مواضع خود را بهصورت علنی بیان کند.
وی در پایان با انتقاد از ساختار سیاسی آمریکا، خواستار تشکیل حزب سیاسی سوم شد و گفت که نظام سیاسی این کشور به سمت «حاکمیت یک حزب واحد» حرکت کرده و رأیدهندگان به ترامپ، برخلاف وعدههای انتخاباتی وی، اکنون با سیاستهایی مواجه شدهاند که ادامه مداخلات خارجی آمریکا را دنبال میکند.
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