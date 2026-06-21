به گزارش خبرنگار مهر، سعید عزتاللهی در نشست خبری قبل از بازی تیم ملی فوتبال ایران و بلژیک در دور دوم بازی های مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: تیم ما ترکیبی از بازیکنان باتجربه و جوان است و همه سعی و تلاش خود را در این چند روز با توجه به آنالیز کادرفنی و تمریناتی که برای بچهها در نظر گرفته به کار گرفتیم. قطعا میدانیم با چه تیم بزرگی روبهرو هستیم اما ما هم ایرانیم و بازیکنانی داریم که پتانسیل خیلی بزرگی دارند.
وی افزود: بارها در میدانها و بازیهای سخت نشان دادهایم تیم دست و پا بستهای نیستیم و مطمئن باشید فردا همه وجود خود را میگذاریم تا باعث افتخار همه ایرانیها شویم اما نتیجه دست خداست.
هافبک تیم ملی درباره استقبال از تیم ملی در تیخوانا مکزیک، توضیح داد: همانگونه که سرمربی گفت من و همه بچههای تیم فوقالعاده از جو شهر تیخوانا رضایت داریم و به ویژه دست مردمی که از روز اول مثل یک خانواده از ما حمایت کرده و به پیشواز ما آمدند میفشاریم. خیلی خوشحالیم از اینکه توانستیم آدمهای جدیدی را مثل آشنایان و دوستان خود پیدا کنیم.
وی ادامه داد: از این بابت هم خیلی خوشحالیم که مردم مکزیک فوقالعاده فوتبالی هستند و به ما حس مردم ایران را میدهند. در روزهایی که تمرین داریم و با اتوبوس به داخل شهر میرویم، شرایط و جو جام جهانی را احساس میکنیم و باید بار دیگر از طرف همه بازیکنان تیم ملی از کل مسئولان باشگاه تیخوانا و مردم مکزیک تشکر کنم.
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