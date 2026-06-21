به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله حدود ۴ ماه مانده تا بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶، کمیته ملی پارالمپیک در مورد رشته های اعزامی در بخش انفرادی و تیمی این دوره بازی ها به جمع بندی تقریبی رسیده است.

بر این اساس، پارادوومیدانی، پاراشنا، پاراوزنه برداری، پاراتیراندازی، پاراتیروکمان، پاراجودو و پاراتکواندو رشته هایی هستند که تا به امروز اعزام شان در بخش انفرادی بازی های پاراآسیایی قطعی شده است. همچنین در بخش تیمی، والیبال نشسته (مردان و زنان)، بسکتبال با ویلچر (مردان و زنان)، فوتبال نابینایان و گلبال (مردان) در فهرست اعزام قرار دارند.

پارادوچرخه سواری و پاراتنیس روی میز رشته هایی هستند که بررسی ها در مورد اعزام نفرات آنها ادامه دارد.

همچنین گلبال زنان از جمله رشته هایی بود که بررسی در مورد اعزامش به ناگویا در جریان بود اما این بررسی ها با لحاظ کردن ملاک های کمیته ملی پارالمپیک به نتیجه نرسید. بدین ترتیب، گلبال زنان از فهرست تیم های اعزامی به ناگویا کنار گذاشته شده است.

سعید سلگی مدیر ورزش قهرمانی کمیته ملی پارالمپیک در گفتگو با خبرنگار مهر این مطلب را تائید کرد.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان با حضور حدود چهار هزار ورزشکار از ۴۵ کشور، در ۱۸ رشته ورزشی و به میزبانی شهر ناگویا در استان آیچی ژاپن برگزار خواهد شد.