به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، نمایندگان والیبال نشسته کشورمان به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ورزشکار جنگ رمضان، با نام "شهیده صفیه علی قورچی از ملی پوشان سابق والیبال نشسته" راهی مسابقات قهرمانی جهان در چین می شوند.

امید است فرزندان ایران در مسابقات چین، با افتخار آفرینی و همدلی، پیام ایستادگی، عزت و سربلندی ملت ایران عزیز اسلامی را به جهان مخابره کنند و یاد شهدای جنگ رمضان را گرامی دارند.

گفتنی است مسابقات قهرمانی جهان چین از نوزدهم تا بیست و هفتم تیر ماه برگزار می شود و تیم‌های ملی والیبال نشسته آقایان و بانوان در شهر هانگژو برای کسب سهمیه پارالمپیک لس‌آنجلس با حریفان خود به رقابت می پردازند.