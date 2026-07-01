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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

مشارکت ۲۴ ساعته مرکز گسترش در «بدرقه آقای شهید»

مشارکت ۲۴ ساعته مرکز گسترش در «بدرقه آقای شهید»

مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در مراسم تشیبع رهبر شهید ایران، علاوه بر مستندنگاری وقایع و تصویربرداری برای ساخت مستند «باید برخاست»، ۲۴ ساعته دایر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «باید برخاست» به تهیه‌کنندگی حامد شکیبانیا با هدف پوشش مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (محصول مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) تولید می‌شود.

طبق برنامه‌ریزی انجام شده گروهی ۵۰ نفره در این پروژه همکاری دارند که از این تعداد ۱۶ فیلمبردار مشغول ثبت تصاویر تشییع رهبر شهید در تهران، قم، جمکران، مشهد، نجف و کربلا خواهند بود. قرار است در این مستند تصاویر آماده‌سازی تهران و سایر شهرها برای این رویداد، مراسم تشییع، حضور عزاداران، جوانان، زنان، خانواده شهدا و ... ثبت شوند.

مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی روزهای تشییع رهبری در تهران، ۲۴ ساعته به مستندسازان و عکاسان این پروژه بزرگ خدمت‌رسانی خواهد کرد تا بخشی از این مراسم تاریخی و ملی باشد.

در روزهای تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی موکب سازمان سینمایی در خیابان خرمشهر و موکب‌های وزارت ارشاد در سرای اهل قلم و خیابان پاکستان برپا و میزبان شهروندان سوگوار و اهالی سینمای ایران است.

کد مطلب 6876660
ندا زنگینه

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