علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران درباره وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران به خبرنگار مهر گفت: از ابتدای فصل برداشت گندم تا کنون ۵۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از مطالبات پرداخت شده است.
وی درباره آمار گندمهای تحویل شده به دولت، افزود: تا چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه بیش از ۳.۵ میلیون تن گندم تحویل دولت شد که مبلغ آن ۱۷۰ هزار میلیارد تومان (همت) میشود که در واقع کمتر از یکسوم مطالبات واریز شده است.
وی ادامه داد: به هر حال منابع مالی را باید سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانهها تامین کند و ناظر بر قانون هم مجلس شورای اسلامی است.
مشکلات تامین نهادههای کشاورزی
ایمانی با اشار به مشکلات و کمبود کود شیمیایی در بخش کشاورزی، اظهار کرد: کشاورزان، کشت بهاره را با هر مشقتی بود انجام دادند و کشت تابستانه نیز با کمبود کود و منابع مالی در حال انجام است اما این رویه مغایر با برنامه هفتم پیشرفت است؛ زیرا بر اساس پیشبینی برنامه توسعه، کشور باید تا پایان برنامه در گندم، برنج، شکر، گوشت سفید و قرمز تا ۹۰ درصد به خودکفایی برسد.
وی تصریح کرد: در حالی که برای رسیدن به کشاورزی پایدار عوامل تحقق آن نیز باید فراهم باشد. سالها است کشاورزان در تامین سوخت مشکل دارند و هنوز همین یک معضل بدون حل باقیمانده است.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران درباره پیشبینی خرید تضمینی گندم امسال، اظهار کرد: امیدواریم این عدد به ۱۰ میلیون تن برسد؛ با وجود این که در حال حاضر کشاورزان در برخی استانها در تامین برق مورد نیاز خود با مشکل مواجه شدهاند.
به گفته این مسئول صنفی، کشاورزانی که از ابتدا فصل برداشت گندم یعنی ۷ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت، محصول خود را تحویل دولت دادهاند ۵۵ درصد از مطالباتشان پرداخت شده و گندمکارانی که گندم خود را از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۶ خرداد تحویل سیلوهای دولتی دادهاند نیز ۴۰ درصد مطالباتشان واریز شده است.
ایمانی در پایان تاکید کرد: روند پرداختها نسبت به سال گذشته رضایتبخش بوده و امیدواریم این روند تا پایان فصل برداشت پایدار باقی بماند.
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