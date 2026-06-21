روایت بیش از صد شب حماسه حضور مردم در خیابان های زاهدان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: بیش از ۱۰۰ شب متوالی است که خیابان‌های ایران شاهد صحنه‌هایی متفاوت و حماسی است؛ مردم، فارغ از دغدغه‌های روزمره، با حضور در میادین و خیابان‌ها، صدای واحدی را برای حمایت از آرمان‌ها و هویت ملی خود سر می‌دهند.

این حضور شبانه نشان‌دهنده پیوند عمیق اجتماعی در بطن جامعه ایران است؛ پیوندی که در طول بیش از سه ماه، نه‌تنها رنگ نباخته، بلکه با گذشت هر شب، ابعاد جدیدی از همبستگی عمومی را به نمایش گذاشته است.

حضور گسترده مردم در خیابان‌ها، خود به پیامی رسا تبدیل شده است؛ و نشان می‌دهد این ملت سرافراز برای دفاع از کشور و وطن خود از هیچ کاری دریغ نمی‌کند.

خیابان‌ها تا سپیده دم، روایت‌گر داستانی از پایداریِ امتی باقی می‌مانند که در راه خون خواهی از رهبر شهید خود و برای دفاع از انقلاب و وطنشان میدان را خالی نگذاشتند.

تداوم تجمعات خیابانی در زاهدان برای یکصد و سیزدهمین شب متوالی

عماد امامدادی، رابط جامعه مردمی ایثار و شهادت سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: امشب شاهد موج یکصد و سیزدهم از حضور مردم زاهدان، مردم شهیدپرور، شریف، مبارز و همیشه در صحنه ایران اسلامی در خیابان‌ها خواهیم بود و این حضور مردم یک واقعیت انکارناپذیر است.

وی ادامه داد: ما مردم زاهدان امشب یک موج جلوتر هستیم، این تعبیر از سر شعار نیست بلکه علت آن است که از روز نخست این نبرد سرنوشت‌ساز، یعنی از نهم اسفندماه ۱۴۰۴، مردم زاهدان پیشگامانه وارد خیابان‌ها شدند و به معنای واقعی کلمه، هم‌پای انقلاب شکوهمند اسلامی و در کنار دین خدا و ولی امر مسلمین ایستادگی کردند؛ این حضور، تبلوری از خون‌خواهی امام شهید و نمایشی از خالی نکردن عرصه میدان بوده است.

امامدادی گفت: این استمرار و اصرار بر حضور خیابانی، به این معناست که مبادا زمانی خناسان، منافقین و تروریست‌های مزدور، خلامیدانی احساس کنند و بار دیگر فاجعه‌ای تلخ و جبران‌ناپذیر در جغرافیای ایران اسلامی رقم بزنند.

نقش برجسته بانوان در تجمعات شبانه

وی تصریح کرد: در میان مولفه‌های پرشمار این جنبش مردمی، یک نکته با برجستگی تمام خودنمایی می‌کند و آن، حضور بی‌ چشم‌ داشت، خالصانه و شجاعانه بانوان و مادران گرامی در صفوف مقدم این تجمعات است؛ به‌ وضوح و به‌کرات، حضور این قشر تأثیرگذار را بسیار پرشورتر، پررنگ‌تر و مستحکم‌تر از همیشه مشاهده کرده‌ایم؛ هرچند که این نقش‌آفرینی بی‌بدیل در طول تاریخ پر فراز و نشیب انقلاب اسلامی نیز همواره مشهود بوده و خواهد بود.

اتحاد و همدلی مردم حول محور ولایت فقیه است

رابط جامعه مردمی ایثار و شهادت سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: آنچه صحنه را بدیع‌تر می‌سازد، تنوع سنی حاضرین است؛ در این اجتماعات عظیم، از هر نسلی که تصورش را بکنید حضور دارد؛ ما حتی نوزادی تازه متولد شده را در آغوش مادرش در بطن این خیابان‌ها مشاهده کردیم؛ این یعنی امتداد یک گفتمان در نسل‌های آینده.

وی تاکید کرد: حرف همه این انسان‌های آزاده یک چیز است و آن اینکه در این اتحاد و همدلی حول محور ولایت فقیه، باید خون‌خواه خون پاک امام شهیدمان باشیم؛ انتقام خون سید عزیز و مظلوم ما باید از طریق نابودی کامل و قطعی رژیم غاصب صهیونیستی و اخراج ذلت‌بار آمریکا جهانخوار از منطقه غرب آسیا گرفته شود و به برکت خون‌های پاکی که بر زمین ریخته شده، این وعده تخلف‌ناپذیر الهی به زودی محقق خواهد شد.

حضور هوشمندانه مردم در کف خیابان‌ها همچنان اهمیت دارد

امامدادی بیان کرد: نکته راهبردی دیگری که ضرورت بازخوانی دارد، تحلیل شرایط حساس کنونی، به‌ویژه در پس از امضا تفاهم‌نامه‌ها و متعاقباً پیام روشنگرانه امام سید مجتبی خامنه‌ای (حفظ الله) است؛ در چنین برهه حساسی، لزوم حضور متراکم و هوشمندانه مردم در کف خیابان‌ها به مراتب بیش از گذشته احساس می‌شود؛ ما باید هم قدم با امام امت باشیم نه یک قدم جلوتر و نه یک قدم عقب تر.

وی تصریح کرد: چرایی این ضرورت کاملا روشن است؛ قطع به یقین دشمن قسم‌خورده ما به هیچ توافق، معاهده یا تفاهمی پایبند نیست و نخواهد بود؛ اساساً در مرام شیطان بزرگ و نوچه‌هایش، التزام به عهد و پیمان، مفهومی بیگانه و ناشناخته است؛ آن‌ها صرفا برای خرید زمان و بازسازی توان رفته‌اند تا با توان مضاعف و کینه‌ای عمیق‌تر بازگردند.

کار را مردم تمام می‌کنند

رابط جامعه مردمی ایثار و شهادت سیستان و بلوچستان بیان کرد: یقین بدانید که در این سوی میدان، هم نیروهای مسلح مقتدر و بصیر ما و هم مسئولین دلسوز و انقلابی کاملا هوشیار و بیدارند و از همه مهم‌تر، مردم بعثت‌یافته‌ای که امام شهیدمان در آخرین دیدارهایشان فرمودند: «کار را مردم تمام می‌کنند.» حضور دارند.

وی گفت: من به عنوان فردی کوچک و ناچیز این جمله نهایی را تعبیر به یک سنت قطعی الهی می‌کنم و معتقدم همان‌طور که آقای ما وعده دادند، این کار بزرگ با دستان توانمند مردم به سرانجام خواهد رسید.

حضور مردم در راستای سنت الهی است

امامدادی ادامه داد: در این نبرد تمدنی و سرنوشت‌ساز، هیچ‌گونه ترس و ابایی به دل راه نمی‌دهیم؛ چرا که «خدای خامنه‌ای» هنوز زنده و بر اریکه قدرت مطلق تکیه زده است؛ نه اتم‌ها و تهدیدات هسته‌ای دل ما را می‌لرزاند و نه زرادخانه‌های موشکی دشمن؛ زیرا خدای ما، امروز نیز همان خدایی است که رود عظیم نیل را برای حضرت موسی (ع) شکافت و طاغوت زمانه،فرعون، را در همان امواجی که هزاران کودک معصوم بنی‌اسرائیل را در آن غرق کرده بود، به هلاکت رساند.

وی بیان کرد: خدای عادل و قادر، هنوز خدای ماست و همان نصرت الهی به سوی ما روانه خواهد شد؛ در این مسیر خطر وجود دارد؛ گرسنگی، تشنگی و سختی‌های طاقت‌فرسا وجود دارد؛ اما این دشواری‌ها در برابر مصائب حضرت امام حسین (ع) و اهل بیت مکرم ایشان در صحرای کربلا هیچ است؛ این احتمال نیز قطعی است که جان‌ها فدا شوند و خون‌های پاکی بر زمین بریزد، اما ما همچنان ترس و ابایی نداریم؛ چرا که جان ناقابل ما به‌یقین برتر از جان حسین فاطمه (ع) نیست و آن ولی خدا بود که جان خویش را فدای بقای اسلام و دین خدا کرد که این خود اوجب واجبات است.

رابط جامعه مردمی ایثار و شهادت سیستان و بلوچستان در پایان تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که حضور مردم در میدان، همچنان به‌طور هم‌زمان در دو عرصه نبرد سخت و پای میز دیپلماسی و مذاکره، یک قدرت مضاعف تولید می‌کند؛ ولی خدا و نائب بر حق امام زمان (عج) به پشتوانه این ملت بصیر و بصیرت‌آفرین، قطعا قادر به فرماندهی مقتدرانه‌تری برای پیروزی نهایی خواهند بود و در آینده‌ای بسیار نزدیک، شاهد فرج قائم آل محمد (عج) و آزادی قدس شریف از چنگال غاصبان خواهیم بود.