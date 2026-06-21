تیم دوچرخه سواری کوهستان عازم ازبکستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیا از دوم تیرماه در تاشکند ازبکستان برگزار می شود و ملی‌پوشان این رشته صبح امروز برای حضور در این رویداد تهران را به مقصد ازبکستان ترک کردند.

این تیم پیش از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا با رسول اسدی، رئیس فدراسیون دیدار و گفت‌وگویی صمیمانه داشتند و با بدرقه وی به تاشکند اعزام شدند.

رکابزنان ایرانی پس از سه مرحله اردوی منظم در شهر تهران و ارتفاعات پلور در شهرستان آمل، با آمادگی مناسب و یک تیم ۶ نفره (۵ نفر در رشته کراس کانتری و یک نفر رشته دانهیل) در این رقابت‌ها شرکت خواهند کرد.

اسامی ورزشکاران کشورمان به شرح زیر می‌باشد:

علیرضا صفری – آذربایجان شرقی

فراز شکری – تهران

علیرضا اوصانلو – زنجان

سینا امیرعلائی – کردستان

حسین زنجانیان – قزوین (رشته دانهیل)

فاطمه عباسی – فارس

محمد پورشری به عنوان سرمربی، سید مهدی کابلی به عنوان سرپرست تیم و مسئول کمیته کوهستان فدراسیون و یاسمن مدنی به عنوان سرپرست بانوان، اعضای کادر فنی و سرپرستی تیم ملی را تشکیل می‌دهند.

این مسابقات با حضور برترین رکابزنان قاره کهن، هفته اول تیر ماه در دو رشته کراس کانتری و دانهیل (آقایان و بانوان) به میزبانی ازبکستان برگزار خواهد شد.