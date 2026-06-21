سوگواره «احلی من العسل» بهترین فرصت آشنایی نسل جوان بافرهنگ عاشورا است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر ظهر امروز یکشنبه در حاشیه برگزاری چهاردهمین سوگواره «احلی من العسل» در حسینیه ثارالله اهواز اظهار کرد: در راستای ترویج فرهنگ حسینی و آشنایی هرچه بیشتر نسل نوجوان با آرمانها و ارزشهای نهضت عاشورا، امروز شاهد برگزاری این سوگواره در مرکز استان و همزمان در چهل منطقه آموزش و پرورش خوزستان هستیم.
وی افزود: هزاران دانشآموز پسر خوزستانی با حضور در این آیین معنوی، ارادت خود را به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفای ایشان به ویژه «حضرت قاسم بن الحسن (ع)» ابراز کردند و با پیامهای تربیتی، فرهنگی و اعتقادی نهضت عاشورا بیش از پیش آشنا شدند.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه نوجوانان نقش مهمی در تداوم و انتقال فرهنگ عاشورا به نسلهای آینده دارند، ادامه داد: «حضرت قاسم (ع)» الگویی ماندگار برای نوجوانان در زمینه ایثار، شجاعت، ولایتمداری و دفاع از حق است و سوگواره «احلی من العسل» فرصتی ارزشمند برای تبیین این مفاهیم در میان دانشآموزان به شمار میرود.
علیفر تصریح کرد: آموزش و پرورش خوزستان تلاش دارد با اجرای برنامههای فرهنگی و تربیتی متنوع، زمینه آشنایی دانشآموزان با معارف دینی، فرهنگ ایثار و شهادت و سبک زندگی اسلامی را فراهم کند.
وی بیان کرد: برگزاری این سوگواره در ایام ماه محرم، گامی مؤثر در تعمیق باورهای دینی نوجوانان و تقویت پیوند نسل جوان با فرهنگ عاشورا و مکتب امام حسین (ع) است.
نظر شما