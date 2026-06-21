به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین سوگواره سراسری «احلی من العسل» با هدف گرامیداشت یاد و خاطره حضرت قاسم بن الحسن(ع)، زنده نگه داشتن یاد ۳۶ هزار دانش‌آموز شهید دوران دفاع مقدس و شهدای جبهه مقاومت و همچنین ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و ولایت‌مداری در میان نسل نوجوان با حضور پرشور دانش‌آموزان، مسئولان شهرستان و خانواده فرهنگیان به همت حوزه مقاومت بسیج دانش‌آموزی و با همکاری مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کنگان در حسینیه عاشقان ثارالله برگزار شد.

فرمانده سپاه ناحیه محمد رسول‌الله(ص) شهرستان کنگان بعد از ظهر یکشنبه در این مراسم با اشاره به نقش نوجوانان در تداوم مسیر انقلاب اسلامی اظهار داشت: دانش‌آموزان حاضر در این سوگواره برای تجدید بیعت با آرمان‌های امام حسین(ع) و با تأسی از حضرت قاسم بن الحسن(ع) در این اجتماع حضور یافته‌اند و نشان داده‌اند که سربازانی آماده و وفادار برای جبهه حق و حقیقت هستند.

وی افزود: سوگواره «احلی من العسل» پیام‌های مهمی برای نسل نوجوان دارد؛ پیام‌هایی همچون ایثار، شجاعت، فداکاری، ولایت‌مداری و آمادگی برای دفاع از ارزش‌های اسلامی که حضرت قاسم(ع) در واقعه عاشورا به زیبایی به نمایش گذاشت.

فرمانده سپاه کنگان با تأکید بر اینکه حضرت قاسم(ع) الگویی ماندگار برای نوجوانان است، خاطرنشان کرد: حضور در این مراسم در حقیقت پاسخی به راه و مسیری است که آن حضرت در کربلا ترسیم کرد و امروز وظیفه ما ادامه دادن همان مسیر در دفاع از اسلام، ولایت و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

حسینی‌نیا با اشاره به نقش جوانان و نوجوانان در پیشرفت کشور گفت: نوجوانان و دانش‌آموزان ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف ثابت کرده‌اند که سرمایه‌های ارزشمند این کشور هستند و امروز قاسم‌بن‌الحسن‌های ایرانی کسانی هستند که با علم، دانش، اخلاق و روحیه جهادی زمینه‌ساز پیشرفت، اقتدار و عزت کشور خواهند شد.

وی تصریح کرد: آینده ایران اسلامی در دستان نسل جوان و نوجوانی است که با الهام از فرهنگ عاشورا، راه شهدا را ادامه داده و در مسیر رشد، تعالی و سربلندی کشور گام برمی‌دارند.