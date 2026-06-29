تیم ملی بسکتبال کار سختی برابر سوریه ندارد/ بازی در کشور ثالث تحمیل شد

محمدرضا اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار معوقه تیم ملی بسکتبال برابر سوریه از پنجره دوم انتخابی جام جهانی گفت: سطح بسکتبال دو کشور و پیشینه ای که دو تیم از رویارویی با یکدیگر دارند، بر این تاکید دارد که بسکتبال ایران برتری فنی نسبت به حریف دارد. علاوه بر این از نظر بازیکنان و کادر فنی هم شرایط برای تیم ملی کشورمان به مراتب بهتر از حریف است.

وی ادامه داد: با این اوصاف تیم ملی بسکتبال نباید مشکل خاصی در رقابت با سوریه داشته باشد اگرچه تیم های عربی همواره با تبعه کردن بازیکنان دیگر کشورها، سعی در تقویت ترکیب خود داشته و دارند. اینگونه که بازیکنان دیگر کشورها را جذب تیم های باشگاهی خود می کنند و با گرفتن پاسپورت کشورمان برای آنها، مقدمات حضورشان در تیم ملی را هم فراهم می کنند. تقریبا تمام تیم های عربی حداقل یک یا دو بازیکن تبعه در ترکیب خود دارند.

این مربی بسکتبال تاکید کرد: حتی در بسکتبال زنان کشورهای عربی هم جذب بازیکنان تبعه مرسوم شده است. این موضوع را حتی در بسکتبال شرق آسیا هم می بینیم چراکه فیبا مجوز استفاده از بازیکنان تبعه را به همه کشورها داده است. شاید هدف توسعه بسکتبال و نزدیک تر کردن رقابت ها بوده است اما به هر حال باعث شده تا بعضا کشورها از قدرت واقعی خود فاصله بگیرند.

این کارشناس بسکتبال تاکید کرد: با همه اینها، قدرت و پایه بسکتبال ایران نسبت به سوریه به مراتب بهتر و قویتر است. خیلی بعید است تیم ملی بسکتبال در دیدار برابر سوریه با مشکل خاصی مواجه شود. البته نمی گویم بازی خیلی راحتی در پیش داریم اما شرایط طوری نیست که نگرانی داشته باشیم.

اسلامی با اشاره به اردوهایی که تیم ملی بسکتبال برای برگزاری دیدار معوقه برابر سوریه و دیدارهای پنجره سوم انتخابی جام جهانی پشت سر گذاشت، خاطرنشان کرد: به خاطر جنگ تحمیلی لیگ برتر نیمه تمام ماند در حالیکه همین رقابت های باشگاهی روی عملکرد و آمادگی بازیکنان تاثیرگذار است. از طرفی هم شرایط جنگی ایجاد شده، خیلی از برنامه ریزی ها را مختل کرد. با همه اینها با درایت فدراسیون، ملی پوشان به موقع وارد اردو شدند ضمن اینکه مانولوپولوس هم به ایران آمد و حتی دیدارهای رقابت های سه جانبه را زیر نظر داشت. همه اینها به بهبود و ثبات شرایط تیم ملی برای دیدارهای انتخابی کمک کرد.

وی در مورد برگزاری دیدارهای پیش روی تیم ملی بسکتبال در اردن به عنوان کشور ثالث گفت: به هر حال بازی در خانه امتیازی است که از ایران گرفته شده است در حالیکه با توجه به حضور تماشاگران می تواند روی انگیزه و روحیه بازیکنان تاثیر زیادی داشته باشد. بازی در کشور ثالث موضوعی است که به بسکتبال ایران تحمیل شده است چون در کشورهایی مانند لبنان که شرایطی به مراتب بدتر از ایران دارد و حتی اردن و سوریه، بازی برگزار می شود.

این کارشناس بسکتبال همچنین در مورد بازیکنان تبعه و اینکه لازم است تیم ملی ایران هم وارد این فرآیند شود، گفت: در بسکتبال مانند هر رشته ورزشی دیگری، قوانینی وجود دارد که همه کشورها و تیم ها و بازیکنان و مربیان ملزم به تبعیت از آنها هستند در غیراینصورت خودشان متضرر می شوند. جذب بازیکنان تبعه هم موضوعی است که فیبا مجوز آن را داده و خیلی از کشورها از آن در راستای بهبود وضعیت شان استفاده می کنند. تاثیر به کارگیری این بازیکنان هم غیرقابل انکار است. در اینکه بازیکنان ما از لحاظ فنی، ایده ال هستند، شکی نیست اما شاید بد نباشد این برابری هم ایجاد شود.