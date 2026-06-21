به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نخعی ظهر یکشنبه در سومین جلسه شورای اداری خراسان جنوبی با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای اقتدار و شهدای اخیر کشور، اظهار کرد: پیروزی ملت ایران در حوادث اخیر حاصل نقش‌آفرینی مردم، نیروهای مسلح، دستگاه دیپلماسی و مجموعه مدیران و خدمتگزاران کشور در عرصه‌های مختلف بود.

وی با تبریک این پیروزی به ملت ایران افزود: مردم با حضور آگاهانه خود، نیروهای مسلح با دلاوری و اقتدار، دستگاه دیپلماسی با تلاش‌های مؤثر و مدیران اجرایی با حفظ آرامش و تداوم خدمت‌رسانی، هر یک سهم مهمی در عبور کشور از شرایط حساس اخیر داشتند.

خدمات داخلی از ارکان مهم موفقیت کشور بود

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی با قدردانی از عملکرد دولت و مدیران اجرایی در ایام اخیر گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت کشور، استمرار خدمات‌رسانی در داخل بود.

نخعی بیان کرد: در شرایطی که کشور با محدودیت‌ها و تهدیدهای مختلف روبه‌رو بود، مردم در تأمین کالاهای اساسی و نیازهای روزمره با مشکل جدی مواجه نشدند که این موضوع نتیجه تلاش شبانه‌روزی مجموعه دولت و مدیران اجرایی بود.

وی با اشاره به عملکرد استان خراسان جنوبی افزود: استان در مقایسه با بسیاری از نقاط کشور شرایط مطلوب‌تری را پشت سر گذاشت که این موضوع حاصل تدبیر استاندار، فرمانداران، مدیران کل و مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان بود.

تعامل مدیران با نمایندگان به توسعه استان کمک می‌کند

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تعامل بیشتر مدیران اجرایی با نمایندگان مجلس گفت: برخی مدیران از ظرفیت مجمع نمایندگان برای پیشبرد امور استان به خوبی استفاده می‌کنند اما برخی دیگر تنها در مقاطع خاص به سراغ نمایندگان می‌آیند.

نخعی افزود: موفقیت مدیران، موفقیت نمایندگان و در نهایت موفقیت مردم استان است و مجمع نمایندگان آمادگی دارد در تمامی حوزه‌ها برای حل مشکلات دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مطالبات استان همکاری کند.

وی تصریح کرد: نحوه تعامل مدیران با مجمع نمایندگان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و گزارش آن نیز به استاندار و وزرای مربوطه ارائه می‌شود.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی همچنین از راه‌اندازی دبیرخانه مجمع نمایندگان در دیوان محاسبات استان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تسهیل ارتباط دستگاه‌های اجرایی با نمایندگان و پیگیری بهتر مسائل استان انجام خواهد شد.

دستاوردهای اعتباری استان باید برای مردم ملموس شود

نخعی با اشاره به موفقیت استان در جذب اعتبارات عمرانی اظهار کرد: میزان اعتبارات جذب‌شده در سال گذشته اتفاق مهم و کم‌سابقه‌ای برای خراسان جنوبی بود که حاصل تلاش استاندار، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیران اجرایی استان است.

وی افزود: با وجود این موفقیت‌ها، هنوز آثار برخی از این دستاوردها به شکل ملموس در زندگی مردم دیده نمی‌شود و لازم است روند پرداخت تسهیلات و اجرای پروژه‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی از شبکه بانکی استان نیز خواست در پرداخت تسهیلات به بخش تولید تسریع کنند و گفت: تأخیر در پرداخت تسهیلات، با توجه به شرایط اقتصادی و تورم، می‌تواند بخشی از اثربخشی این منابع را کاهش دهد.

محدودیت برق کشاورزی نیازمند بازنگری است

نخعی با اشاره به دغدغه کشاورزان درباره قطعی برق چاه‌های کشاورزی اظهار کرد: کشاورزان استان با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و محدودیت‌های فعلی برق فشار مضاعفی بر آنان وارد می‌کند.

وی افزود: سال گذشته با پیگیری‌های انجام شده، محدودیت برق بخش کشاورزی کاهش یافت و انتظار می‌رود امسال نیز تدابیر لازم برای کاهش این مشکلات اندیشیده شود.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت نظارت میدانی بر پروژه‌های عمرانی گفت: تخصیص هوشمندانه و به‌موقع اعتبارات می‌تواند از افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها جلوگیری کند.

نخعی افزود: برخی پروژه‌های مهم استان با کندی پیش می‌روند و این روند باید آسیب‌شناسی شود.

وی با اشاره به برخی طرح‌های درمانی استان گفت: نباید پروژه‌های درمانی سال‌ها نیمه‌تمام باقی بمانند و لازم است هرچه سریع‌تر برای بهره‌برداری و ارائه خدمات به مردم تکمیل شوند.

سرمایه‌گذار نباید سال‌ها پشت در ادارات معطل بماند

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی بروکراسی‌های اداری اظهار کرد: امروز یکی از مهم‌ترین گلایه‌های مردم و سرمایه‌گذاران، پیچیدگی فرآیندهای اداری و طولانی شدن صدور مجوزها است.

نخعی گفت: در مواردی سرمایه‌گذاران برای دریافت یک مجوز تولیدی سال‌ها در رفت‌وآمد میان دستگاه‌ها هستند و هر بار با مانع جدیدی روبه‌رو می‌شوند.

وی تأکید کرد: این روندها باید بازنگری شود و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند موانع غیرضروری را حذف کنند، زیرا بسیاری از این مشکلات ارتباطی به تحریم‌ها و عوامل بیرونی ندارد و در داخل قابل حل است.

مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی باید شفاف شود

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار ساماندهی مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی استان شد و گفت: برخی واحدهای بزرگ اقتصادی و معدنی فعالیت گسترده‌ای دارند اما میزان ایفای مسئولیت اجتماعی آنها برای مردم شفاف نیست.

نخعی افزود: مردم مناطق پیرامونی معادن و صنایع بزرگ انتظار دارند بخشی از منافع این فعالیت‌ها صرف توسعه زیرساخت‌ها، راه‌ها، آب‌رسانی و رفع مشکلات محلی شود.

وی پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان استانداری، مجمع نمایندگان و دستگاه‌های نظارتی را برای تدوین چارچوب مشخص مسئولیت‌های اجتماعی مطرح کرد و گفت: لازم است این موضوع یک بار برای همیشه در استان ساماندهی و تعیین تکلیف شود.

نخعی در پایان با قدردانی از تلاش مدیران اجرایی استان تأکید کرد: خراسان جنوبی از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است و با همدلی، کاهش بروکراسی، حمایت از سرمایه‌گذاری و استفاده از همه ظرفیت‌ها می‌توان مسیر توسعه استان را با سرعت بیشتری دنبال کرد.