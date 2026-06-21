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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴

اعمال محدودیت‌های موقت برق در ۱۱ شهرستان استان یزد

اعمال محدودیت‌های موقت برق در ۱۱ شهرستان استان یزد

یزد - شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با صدور اطلاعیه‌ای از اعمال محدودیت‌های موقت در شبکه برق شهرستان‌های این استان در روز دوشنبه، اول تیرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با صدور اطلاعیه‌ای از اعمال محدودیت‌های موقت در شبکه برق شهرستان‌های یزد خبر داد.

این مانور در راستای افزایش پایداری شبکه‌های برق، ارتقای قابلیت اطمینان تأسیسات برق‌رسانی و آمادگی برای عبور موفق از اوج بار تابستان، عملیات تعمیرات و بهسازی شبکه در قالب «مانور سراسری طرح ملی سامان» روز دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵ در شهرستان‌های مختلف استان یزد اجرا خواهد شد.

بر این اساس، امکان اعمال محدودیت موقت برق در برخی از محدوده‌ها و ساعات اعلام‌شده در شهرستان‌های اردکان، ابرکوه، اشکذر، بافق، تفت، زارچ، هرات، مهریز، میبد، مروست و نیر وجود دارد. این اقدامات با هدف کاهش خاموشی‌های ناخواسته، بهبود کیفیت خدمت‌رسانی و تأمین برق پایدار برای مشترکان انجام می‌شود.

اعمال محدودیت‌های موقت برق در ۱۱ شهرستان استان یزد

شهروندان گرامی می‌توانند با مراجعه به جدول زمان‌بندی منتشرشده، از محدوده‌ها و ساعات اجرای عملیات در شهرستان محل سکونت خود مطلع شوند.

کد مطلب 6867206

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