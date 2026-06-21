مجاهدت شهیدان، درخت انقلاب را تناورتر کرده است

حجتالاسلام سیداحمد طباطبایینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم ایران، پیش از انقلاب با حمایت از امام خمینی (ره) و تقدیم صدها شهید، پایبندی خود را به اسلام اثبات کردند و پس از انقلاب نیز با تقدیم شهدا در عرصههای مختلف، از جمله دوران دفاع مقدس، ایستادگی خود را نشان دادند.
وی افزود: این خطه، همواره درخشان بوده و در دوران جنگ، صدها شهید در میان سرداران، اصناف، دانشآموزان، ورزشکاران و اقشار مختلف تقدیم کرده است؛ مردمی که با عشق به کشور، نظام و رهبری، از خاک و آرمانهای خود دفاع کردند.
کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: این پایداری مردم، موجب شد تا در برابر نظام سلطه و تهدیدهای خارجی پیروز شویم. در دوران جنگ، صدام را که آیندهای نداشت، نابود کردیم و امروز نیز شاهدیم که ترامپ، با آن همه غرور، به التماس افتاده است.
طباطبایینژاد تصریح کرد: این پیروزیها و استقامت در برابر دشمن، حاصل صبر، شجاعت نیروهای مسلح، هدایتهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب و خون شهیدانی است که این درخت انقلاب را تناورتر کردهاند.
وی با اشاره به موضوع مذاکرات و تفاهمنامه، ادامه داد: ما همچنان در صحنه هستیم و اگر آمریکا خطایی کند یا تفاهمنامه را ناقص اجرا کند، ما نیز متقابلاً عمل خواهیم کرد. طبق تفاهمنامه چهاردهبندی، خروجی این مذاکرات باید خروج نظامیان آمریکا از منطقه باشد.
کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد:
کشور ما در یک سال گذشته در بعد نظامی، امنیتی و مردمی قویتر شده و در ادامه شاهد خواهیم بود که زمینه برای ظهور امام زمان (عج) آماده شود.
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