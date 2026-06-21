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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶

برگزاری همایش «احلا من العسل» با حضور پرشور نوجوانان در زاهدان

برگزاری همایش «احلا من العسل» با حضور پرشور نوجوانان در زاهدان

زاهدان - همایش «احلا من العسل» با حضور پر شور نوجوانان زاهدانی برگزار شد.

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کد مطلب 6867113

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