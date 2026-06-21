https://mehrnews.com/x3cp7b ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶ کد مطلب 6867113 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶ برگزاری همایش «احلا من العسل» با حضور پرشور نوجوانان در زاهدان زاهدان - همایش «احلا من العسل» با حضور پر شور نوجوانان زاهدانی برگزار شد. دریافت 33 MB کد مطلب 6867113 کپی شد مطالب مرتبط روایت بیش از صد شب حماسه حضور مردم در خیابان های زاهدان عزاداری شب ششم در حسینیه حرم امام رضا(ع) شب ششم محرم؛ ایرانشهر در سوگ اباعبدالله الحسین(ع) برچسبها ماه محرم و صفر زاهدان مراسم عزاداری محرم و صفر
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