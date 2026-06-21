دعوت 5 هندبالیست خراسان رضوی به اردوی ملی «بلندقامتان»

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا علیزاده اظهار کرد: در جریان برگزاری مسابقات هندبال خردسالان خراسان رضوی که با عنوان یادواره شهدای میناب برگزار شد، تعدادی از بازیکنان استان عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش گذاشتند. در همین چارچوب سه نفر از بازیکنان هندبال سبزوار شامل رویا حاجیانفر، تانیا برجی و نگین کاووسی و دونفر از مشهد با نظر استعدادیابان فدراسیون هندبال به اردوی کشوری «بلندقامتان» دعوت شدند.
رئیس هیئت هندبال خراسان رضوی افزود: دعوت پنج نفر از خراسان رضوی به اردو کشوری بلندقامتان نشاندهنده ظرفیت قابل توجه هندبال استان در ردههای پایه و همچنین تلاش مربیان و خانوادههای ورزشکاران برای پرورش استعدادهای ورزشی است.
وی درباره روند انتخاب این بازیکنان، تشریح کرد: مسابقات خردسالان بیشتر با هدف استعدادیابی برگزار میشود و فدراسیون هندبال نیز در سالهای اخیر توجه ویژهای به شناسایی استعدادها در سنین پایین داشته است. یکی از شاخصهای مهمی که در این طرح مورد توجه قرار میگیرد، قد است زیرا در رشتههایی مانند هندبال و سایر ورزشهای توپی، ویژگیهای جسمانی بهویژه قد نقش مهمی در موفقیت ورزشکاران دارد.
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