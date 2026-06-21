دقیقه ۳۵ ؛ ایران صفر - بلژیک صفر/ VAR گل طارمی را رد کرد + عکس و فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و بلژیک از گروه G بیست و سومین دوره رقابت های جام جهانی از ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه امروز (یکشنبه ۳۱ خرداد) به قضاوت داریو هررا از آرژانتین در ورزشگاه سوفی شهر لس آنجلس آغاز شد.

ملی پوشان کشورمان در حالی دومین دیدار خود برابر بلژیک را آغاز کردند که در نخستین دیدار برابر نیوزیلند به تساوی دو به دو رسیدند و برای افزایش شانس صعود خود باید از تیم اروپایی امتیاز بگیرند.

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران

علیرضا بیرانوند، صالح حردانی، محمد حسین کنعانی‌زادگان، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، سعید عزت‌اللهی(کارت زرد)، احسان حاج صفی، رامین رضاییان، سامان قدوس، علی علیپور و مهدی طارمی.

تغییرات قلعه نویی با ریسک بالا

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تیمش را با چهار تغییر نسبت به دیدار اول به مصاف بلژیک فرستاد. در خط دفاعی کنعانی زادگان به جمع مدافعان اضافه شد و صالح حردانی هم در سمت راست قرار گرفت. احسان حاجی صفی از ابتدا به جای میلاد محمدی به زمین رفت و علی علیپور نیز جای شهریار مغانلو را در خط حمله گرفت.

حملات بلژیک و مصدومیت بیرانوند

شروع بازی با حملات قرمزپوشان بلژیکی همراه بود و بازیکنان این تیم سعی داشتند با پاس های کوتاه خود را به دروازه ایران نزدیک کنند. در دقیقه سوم این دیدار پاس عرضی دی بروینه را بیرانوند مهار کرد اما لوکاکو که به قصد زدن توپ تکل زده بود با کف پا روی بدن دروازه بان ایران رفت و داور آرژانتینی با کارت زرد او را جریمه کرد. این صحنه و مصدومیت بیرانوند برای دقایقی بازی را متوقف کرد.

خطای شدید لوکاکو روی علیرضا بیرانوند

فشار حملات بلژیک از چپ و راست

در دقیقه ۹ این دیدار بلژیک تا آستانه باز کردن دروازه ایران پیش رفت و ابتدا توپ درون محوطه جریمه را مدافع کشورمان برگشت داد و شوت دوباره مهاجم بلژیک را علیرضا بیرانوند مهار کرد. در این دقایق فشار تیم اروپایی بسیار سنگین و پردامنه بود و بازیکنان شرایط سختی را تجربه کردند.

صحنه سیو بیرانوند روی دو حمله متوالی بلژیک

اولین حمله ایران خطرناک شد

در دقیقه ۱۴ این دیدار تیم ملی فوتبال ایران که برای نخستین بار وارد محوطه جریمه شده بود جدی ترین موقعیت بازی را رقم زد. در این صحنه سانتر از سمت راست درون محوطه جریمه در یک رفت و برگشت مقابل پای کنعانی زادگان افتاد که چرخش و ضربه این بازیکن را دروازه بان بلژیک به کرنر فرستاد.

بیرانوند پرکارترین بازیکن میدان

حملات پرتعداد بلژیک در ۲۰ دقیقه ابتدایی بازی علیرضا بیرانوند را به پرکارترین بازیکن زمین تبدیل کرده بود. در دقیقه ۲۲ شوت کاپیتان بلژیک از سمت راست در زاویه بسته را بازهم بیرانوند مهار کرد و توپ را به کرنر فرستاد.

گل ایران آفساید شد

در دقیقه ۲۵ این دیدار خطای بازیکنان بلژیک پشت محوطه جریمه یک موقعیت عالی را نصیب ایران کرد. این ضربه را احسان حاجی صفی روی زمین در قلب دفاع برای مهدی طارمی ارسال کرد که چرخش خوب این بازیکن و ضربه زمینی این بازیکن به گل تبدیل شد اما لحظاتی بعد در بازبینی صحنه داور آرژانتینی اعلام آفساید کرد.

صحنه گل مهدی طارمی که با نظر داور آرژانتینی آفساید اعلام شد

فشار بلژیک و ضدحملات ایران

در ۳۰ دقیقه ابتدایی توپ و میدان در اختیار بلژیک بود و تیم ملی ایران در دو ضد حمله و یک ضربه ایستگاهی توانست حریف را به دردسر بیندازد. با این حال قرمزپوشان اروپایی حملات پرتعدادی را روی دروازه ایران انجام دادند تا بتوانند به گل برسند.

گزارش کامل این دیدار در همین خبر تکمیل خواهد شد...