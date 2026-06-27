به گزارش خبرنگار مهر، رامین رضاییان پس از تساوی تیم ملی فوتبال ایران مقابل مصر در آخرین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، اظهار داشت: واقعاً نمیدانم چه چیزی باید بگویم. خیلی بدشانس بودیم و فقط امیدوارم که بتوانیم به مرحله بعد صعود کنیم تا حال مردم خوب شود.
وی ادامه داد: مردم ایران لیاقت خیلی بیشتر از اینها را دارند و ما باید آنها را خوشحال میکردیم. بیش از سه ماه است که شبانهروز تلاش میکنیم و زحمت میکشیم. مردم ما بسیار باشرف هستند و حقمان این است که به مرحله حذفی صعود کنیم.
مدافع تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: فقط میتوانم از مردم ایران عذرخواهی کنم و بگویم امیدوارم شما که لایق بهترینها هستید، به حق خودتان برسید.
رضاییان در ادامه با تمجید از عملکرد بازیکنان و اعضای کادر فنی گفت: نه فقط من، بلکه همه بچهها با تمام توان خودشان تلاش کردند. به همه بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی تبریک میگویم، چون هر چه در توان داشتند برای موفقیت تیم انجام دادند.
وی با اشاره به واکنش بازیکنان مصر پس از پایان مسابقه اظهار کرد: بازیکنان مصر بعد از کسب نتیجه تساوی خیلی خوشحال بودند و این موضوع نشان میدهد که بازی سختی را پشت سر گذاشتند.
مدافع تیم ملی ایران درباره لحظات حساس پایانی مسابقه و مردود شدن گل تیمش نیز گفت: در دقایق پایانی بهشدت تحت تأثیر احساسات بودیم، مخصوصاً در ۱۰ دقیقه آخر. ما واقعاً شایسته پیروزی بودیم. شما شادی بازیکنان مصر را در آن لحظات دیدید، آنها بسیار خوشحال بودند، اما به نظر من ما باید برنده میشدیم. با این حال، فوتبال دست من نیست. بازیکنان ما هرچه در توان داشتند گذاشتند و امیدوارم خداوند ما را ببیند و حقمان را بدهد.
رضاییان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا مشکلات و شرایط سفرهای تیم از تیخوانا و مسائل خارج از زمین بر عملکرد تیم تأثیر گذاشته است یا خیر، گفت: من دوست ندارم شکایت کنم. خدا همه چیز را میبیند. همه میدانند چه اتفاقاتی افتاده است، اما نمیخواهم وارد این موضوع شوم. مردم ایران لیاقت شادی و خوشحالی بیشتری دارند. ما فقط برای آنها بازی کردیم و امیدوارم در آینده خدا نتیجه زحمات بازیکنان را بدهد.
رضاییان در ادامه درباره ارزش صعود احتمالی تیم ملی گفت: این موضوع برای مردم ایران همه چیز است. این اولین بار نیست که بدشانسی میآوریم. در جام جهانی قبلی هم اتفاقات مشابهی رخ داد؛ مقابل پرتغال در روسیه در لحظات پایانی و همچنین مقابل آمریکا. ما حتی در آن بازیها هم شایسته نتیجه بهتری بودیم. اما اکنون باید منتظر نتایج سایر بازیها باشیم.
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