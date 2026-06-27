رضاییان بهترین گلزن تاریخ ایران در جام جهانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر در آخرین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، صبح امروز شنبه ۶ تیر به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه تساوی یک بر یک خاتمه یافت. تک گل تیم ملی ایران در این مسابقه را رامین رضاییان، مدافع - وینگر راست کشورمان، به ثمر رساند.

رضاییان که پیش از این نیز در دیدار مقابل نیوزیلند موفق به گلزنی شده بود، با گلزنی برابر مصر شمار گل‌های خود در این دوره از رقابت‌ها را به عدد ۲ رساند و نام خود را در تاریخ فوتبال ایران ثبت کرد. او به نخستین بازیکن ایرانی تبدیل شد که در دو دوره متوالی جام جهانی موفق به گلزنی می‌شود.

این بازیکن پیش از این نیز در دیدار تیم ملی ایران مقابل ولز در جام جهانی ۲۰۲۲ موفق به گلزنی شده بود و حالا با سه گل، عنوان بهترین گلزن تاریخ تیم ملی ایران در ادوار جام جهانی را به خود اختصاص داده است.

رضاییان همچنین به نخستین بازیکن ایران در پست مدافع - وینگر راست تبدیل شد که در دو دوره مختلف جام جهانی برای تیم ملی گلزنی می‌کند.

درخشش این بازیکن تنها به گلزنی محدود نشد؛ رضاییان با عملکرد تأثیرگذار خود مقابل مصر، برای دومین بار در سه مسابقه تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ عنوان بهترین بازیکن زمین را به دست آورد و از این حیث نیز رکوردی جدید در تاریخ حضور ایران در این رقابت‌ها به ثبت رساند.