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۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۱

مداحی کردی «شیرین شمامه» در شب هفتم محرم

مداحی کردی «شیرین شمامه» در شب هفتم محرم

کرمانشاه- مردم کرمانشاه در شب هفتم ماه محرم با مداحی کردی «شیرین شمامه» به عزاداری پرداختند.

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کد مطلب 6867266

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