https://mehrnews.com/x3cpbj ۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۱ کد مطلب 6867266 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۱ مداحی کردی «شیرین شمامه» در شب هفتم محرم کرمانشاه- مردم کرمانشاه در شب هفتم ماه محرم با مداحی کردی «شیرین شمامه» به عزاداری پرداختند. دریافت 22 MB کد مطلب 6867266 کپی شد مطالب مرتبط حضور حماسی مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه صد و دوازدهمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه همزمان با شب ششم محرم عزاداری مردم کرمانشاه در شب پنجم ماه محرم الحرام تصاویری از عزاداری مردم سلماس در هفتمین شب ماه محرم گرامیداشت یاد و نام شهدای وطن در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع وطن در اجتماع شبانه برچسبها ماه محرم و صفر مراسم عزاداری محرم و صفر کرمانشاه
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