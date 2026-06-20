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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۹

حضور حماسی مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه

حضور حماسی مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه

کرمانشاه- مردم کرمانشاه با شور حماسی در صد و دوازدهمین اجتماع نحن منتقمون شرکت کردند.

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کد مطلب 6866280

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