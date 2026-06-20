https://mehrnews.com/x3cnMb ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۹ کد مطلب 6866280 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۹ حضور حماسی مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه کرمانشاه- مردم کرمانشاه با شور حماسی در صد و دوازدهمین اجتماع نحن منتقمون شرکت کردند. دریافت 25 MB کد مطلب 6866280 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری مردم کرمانشاه در شب پنجم ماه محرم الحرام گرامیداشت یاد و نام شهدای وطن در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع وطن در اجتماع شبانه صد و دهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه در شب چهارم محرم صد و نهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه در شب سوم محرم برچسبها جمهوری اسلامی ایران ایران کرمانشاه
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