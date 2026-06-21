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۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۳

ما و حزب‌الله لبنان تا ابد در یک سنگریم

ما و حزب‌الله لبنان تا ابد در یک سنگریم

کرمانشاه- مردم کرمانشاه در صد و سیزدهمین اجتماع نحن منتقمون از جبهه مقاومت به خصوص حزب‌الله لبنان حمایت کردند.

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کد مطلب 6867271

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