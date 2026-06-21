https://mehrnews.com/x3cpbq ۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۳ کد مطلب 6867271 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۳ ما و حزبالله لبنان تا ابد در یک سنگریم کرمانشاه- مردم کرمانشاه در صد و سیزدهمین اجتماع نحن منتقمون از جبهه مقاومت به خصوص حزبالله لبنان حمایت کردند. دریافت 23 MB کد مطلب 6867271 کپی شد مطالب مرتبط حضور حماسی مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه صد و دوازدهمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه همزمان با شب ششم محرم عزاداری مردم کرمانشاه در شب پنجم ماه محرم الحرام گرامیداشت یاد و نام شهدای وطن در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه برچسبها حزب الله لبنان جبهه مقاومت جمهوری اسلامی ایران کرمانشاه
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