https://mehrnews.com/x3cpDw ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۹ کد مطلب 6868354 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۹ روضه شب هشتم محرم در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه کرمانشاه- عزاداری شب هشتم محرم، منتسب به حضرت علی اکبر (ع) در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه برگزار شد. دریافت 7 MB کد مطلب 6868354 کپی شد مطالب مرتبط ما و حزبالله لبنان تا ابد در یک سنگریم صد و سیزدهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه حضور حماسی مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه صد و دوازدهمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه همزمان با شب ششم محرم عزاداری مردم کرمانشاه در شب پنجم ماه محرم الحرام برچسبها جمهوری اسلامی ایران ماه محرم و صفر کرمانشاه
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