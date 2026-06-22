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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۹

روضه شب هشتم محرم در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه

روضه شب هشتم محرم در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه

کرمانشاه- عزاداری شب هشتم محرم، منتسب به حضرت علی اکبر (ع) در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه برگزار شد.

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کد مطلب 6868354

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