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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۷

صد و چهاردهمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه در شب هشتم محرم

صد و چهاردهمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه در شب هشتم محرم

کرمانشاه- صد و چهاردهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همزمان با شب هشتم محرم با حضور مردم عزادار برگزار شد.

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کد مطلب 6868352

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