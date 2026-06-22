https://mehrnews.com/x3cpDt ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۷ کد مطلب 6868352 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۷ صد و چهاردهمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه در شب هشتم محرم کرمانشاه- صد و چهاردهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همزمان با شب هشتم محرم با حضور مردم عزادار برگزار شد. دریافت 6 MB کد مطلب 6868352 کپی شد مطالب مرتبط ما و حزبالله لبنان تا ابد در یک سنگریم صد و سیزدهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه حضور حماسی مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه صد و دوازدهمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه همزمان با شب ششم محرم عزاداری مردم کرمانشاه در شب پنجم ماه محرم الحرام برچسبها جمهوری اسلامی ایران ماه محرم و صفر کرمانشاه
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