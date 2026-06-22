پاکستان: ایران در حمایت از صلح در خاورمیانه صادق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان، پس از پایان دور اول مذاکرات در سوئیس در روز یکشنبه گفت که رهبری ایران با صداقت به تلاش‌ها برای حمایت از صلح در خاورمیانه ادامه می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: من معتقدم که رهبری ایران واقعاً در حمایت از صلح در منطقه صادق است.

شریف در عین حال مدعی شد که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا نیز همین‌طور است و شکی ندارد که او مرد صلح است.

شریف دیروز نیز با اشاره به مذاکرات میان آمریکا و ایران در سوئیس گفت که «شاهد روز بزرگی برای صلح جهانی هستیم.»

نخست‌ وزیر پاکستان افزود: گفتگوها میان ایران و آمریکا نه تنها تنش‌ های منطقه‌ای را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند به ثبات و صلح پایدار در سطح جهان منجر شود. تلاش‌ های فشرده منجر به دیدار واشنگتن و تهران در بورگن‌اشتوک شده است و ما ممکن است با یک پیشنهاد صلح برگردیم.