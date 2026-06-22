به گزارش خبرنگار مهر، حسین یکتا شامگاه شنبه در مراسم عزاداری هیئت متوسلین به حضرت علی اصغر علیه السلام که در مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس، با اشاره به نقش نسل جوان در تاریخ انقلاب اسلامی اظهار کرد: فرهنگ عاشورا نشان داده است که برای رسیدن به قله‌های معنویت و ایثار، سن و سال تعیین‌کننده نیست و نوجوانان نیز می‌توانند در مسیر بندگی، جهاد و دفاع از ارزش‌های الهی به جایگاه‌های بزرگ دست یابند.



وی با یادآوری خاطره‌ای از دوران دفاع مقدس افزود: در دوران اسارت، یکی از نیروهای بعثی با تمسخر به رزمندگان نوجوان ایرانی گفته بود که امام خمینی(ره) سن سربازی را پایین آورده است اما پاسخ یک نوجوان بسیجی به این سخن در تاریخ ماندگار شد آنجا که گفت امام خمینی(ره) سن عاشقی را پایین آورده است.



فعال فرهنگی کشور ادامه داد: محرم بهترین فرصت برای بازخوانی ظرفیت‌ها و توانایی‌های نوجوانانی است که در مکتب عاشورا تربیت شدند و توانستند در مسیر دفاع از اسلام و انقلاب خوش بدرخشند.



وی با بیان اینکه بسیاری از نوجوانان دوران دفاع مقدس در مدت کوتاهی مسیر کمال را پیمودند گفت: در جبهه‌ها بارها شاهد بودیم نوجوانانی که سن و سال کمی داشتند اما از نظر معرفت و روحیه ایثار در جایگاهی قرار گرفته بودند که ره صد ساله را یک شبه طی کردند.



نوجوانان زودتر به مقصد رسیدند



یکتا با اشاره به خاطره‌ای از حضور آیت‌الله جوادی آملی در یکی از مناطق عملیاتی بیان کرد: نوجوانی که برای وضو گرفتن در معرض خطر قرار گرفته بود در پاسخ به توصیه احتیاط‌آمیز آیت‌الله جوادی آملی گفت می‌خواهد نمازی متفاوت و عاشقانه بخواند و اندکی بعد نیز به شهادت رسید.



وی افزود: در دوران دفاع مقدس نمونه‌های فراوانی از نوجوانانی وجود داشت که با وجود سن کم، به مراتبی از معرفت و عشق الهی دست یافته بودند که انسان را به شگفتی وا می‌داشت.



این راوی دفاع مقدس با اشاره به شخصیت شهید آیت‌الله مدنی اظهار کرد: برخی نوجوانان رزمنده به چنان درجاتی از معنویت رسیده بودند که بزرگان دین نیز متوجه حالات خاص روحی و معنوی آنان می‌شدند و از آنان درباره آنچه دیده و درک کرده بودند سؤال می‌کردند.



وی خاطرنشان کرد: نوجوانان جبهه‌های دفاع مقدس پیش از آنکه رزمنده باشند عاشق بودند و همین عشق الهی آنان را به قله‌های ایثار و شهادت رساند.



فهمیده و بهنام محمدی الگوی نسل نوجوان‌اند



یکتا با اشاره به رشادت‌های شهید محمدحسین فهمیده گفت: نوجوان سیزده ساله‌ای که با تشخیص وظیفه به جبهه رفت و در نهایت با ایثار جان خود مسیر پیشروی دشمن را متوقف کرد نشان داد که در مکتب انقلاب اسلامی سن مانعی برای ایفای نقش‌های بزرگ نیست.



وی افزود: شهید فهمیده نمونه‌ای روشن از نوجوانانی بود که درک عمیقی از مسئولیت و تکلیف داشتند و توانستند در حساس‌ترین لحظات تاریخ کشور اثرگذار باشند.



فعال فرهنگی کشور همچنین به زندگی شهید بهنام محمدی اشاره کرد و گفت: این نوجوان خرمشهری با حضور در میان نیروهای دشمن اطلاعات ارزشمندی جمع‌آوری می‌کرد و با هوش و شجاعت خود خدمات مهمی به مدافعان شهر ارائه داد.



وی ادامه داد: بهنام محمدی نه تنها به شهادت می‌اندیشید بلکه در وصیت‌نامه خود نیز خانواده‌ها را به تربیت فرزندان مقاوم و آماده برای دفاع از اسلام و ارزش‌های الهی توصیه کرده بود.



یکتا تصریح کرد: نوجوانان دوران دفاع مقدس به خوبی فهمیده بودند که برای اثرگذاری در میدان‌های بزرگ، باید از سنین پایین خود را برای مسئولیت‌های مهم آماده کنند.



عشق به امام زمان(عج) رمز موفقیت شهدا بود



وی با اشاره به زندگی برخی شهدای نوجوان اظهار کرد: آنچه در زندگی این عزیزان مشترک بود عشق عمیق به خداوند متعال و حضرت ولی‌عصر(عج) بود و همین محبت آنان را در مسیر مجاهدت و ایثار ثابت‌قدم نگه می‌داشت.



یکتا با بیان خاطراتی از شهید رضا پناهی افزود: این شهید نوجوان در وصیت‌نامه خود هدفش را لبیک به امام و یاری اسلام معرفی کرده و از عشق به خداوند و امام زمان(عج) سخن گفته بود.



وی ادامه داد: شهدا از نوجوانی دغدغه ظهور حضرت حجت(عج) را داشتند و تلاش می‌کردند زندگی خود را در مسیر تحقق آرمان‌های الهی و زمینه‌سازی برای حکومت جهانی عدالت قرار دهند.



فعال فرهنگی کشور خاطرنشان کرد: نسل نوجوان امروز نیز می‌تواند با الگوگیری از این شهدا در مسیر خودسازی، مسئولیت‌پذیری و خدمت به جامعه اسلامی گام بردارد.



حرف ولایت نباید بر زمین بماند



یکتا در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تبعیت از ولایت فقیه گفت: ویژگی مشترک شهدا و مجاهدان انقلاب اسلامی پایبندی کامل به ولایت و دفاع از آرمان‌های نظام اسلامی بود.



وی افزود: ممکن است در مسائل فرعی دیدگاه‌ها و سلیقه‌های مختلفی وجود داشته باشد اما در اصول و مبانی انقلاب اسلامی نباید انحرافی ایجاد شود و سخن ولی جامعه اسلامی نباید بر زمین بماند.



فعال فرهنگی کشور با اشاره به مسئولیت نسل جوان در شرایط کنونی تصریح کرد: جوانان و نوجوانان مؤمن باید همانند نسل‌های پیشین با بصیرت، آگاهی و احساس مسئولیت در میدان حضور داشته باشند و از ارزش‌های انقلاب اسلامی صیانت کنند.



وی اظهار کرد: ملت ایران در مقاطع مختلف نشان داده است که هرگاه اسلام، انقلاب و آرمان‌های الهی نیازمند حضور مردم بوده، با تمام توان وارد میدان شده و از کیان کشور دفاع کرده است.



یکتا در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده جبهه مقاومت و تحقق وعده‌های الهی گفت: مسیر انقلاب اسلامی با قدرت ادامه خواهد یافت و نسل جوان مؤمن و انقلابی نقش مهمی در تحقق آرمان‌های بزرگ امت اسلامی و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) بر عهده خواهد داشت.