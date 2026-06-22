به گزارش خبرنگار مهر، رضا روستایی مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در نشست خبری با موضوع تشریح دستورالعمل‌های پروژه مهر به ویژه فرایند ثبت نام دانش‌آموزان حضور پیدا کرد و گفت: فعالیت‌های این مرکز در سه حوزه تخصصی ارزیابی عملکرد درون و برون‌دستگاهی، بازرسی و نظارت و همچنین پاسخگویی به شکایات متمرکز شده است و در پروژه‌های تعریف‌شده هر سه محور به صورت همزمان مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در بخش ارزیابی عملکرد، شاخص‌های تعیین‌شده در جشنواره شهید رجایی، برنامه هفتم توسعه و برنامه‌های عملکردی مدیریتی وزارت آموزش و پرورش مبنای ارزیابی قرار دارد. همچنین در حوزه بازرسی و نظارت نیز توجه ویژه‌ای به میزان رضایتمندی مخاطبان و ذی‌نفعان شده است.

اجرای سه نظرسنجی در «مای مدیو» برای سنجش رضایت اولیا

روستایی ادامه داد: امسال برای نخستین بار نظرسنجی از مخاطبان اصلی آموزش و پرورش در دستور کار قرار گرفته است. در حال حاضر سه نظرسنجی در سامانه «مای مدیو» در حال اجراست که اولیا می‌توانند با مراجعه به این سامانه در آن‌ها مشارکت کنند.

وی درباره این نظرسنجی‌ها توضیح داد: نخستین نظرسنجی مربوط به میزان رضایت از آموزش مجازی است که مراحل پایانی خود را طی می‌کند. دومین نظرسنجی درباره آزمون‌های مجازی در حال اجراست و از اولیای دانش‌آموزان درخواست می‌شود در آن مشارکت کنند، زیرا نتایج نهایی آن می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های آینده راهگشا باشد. سومین نظرسنجی نیز به فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان و دیدگاه اولیا نسبت به این فرآیند اختصاص دارد.

بازدید ۱۰۰ درصدی از فرآیند ثبت‌نام مدارس

روستایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در قالب پروژه مهر اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های امسال، اجرای بازدیدهای ۱۰۰ درصدی از فرآیند ثبت‌نام مدارس است. بر اساس دستور وزیر آموزش و پرورش، به جای نمونه‌گیری و بازدید درصدی از مدارس، مقرر شد تمامی مدارس مشمول بازدید قرار گیرند.

وی افزود: در حال حاضر بازدید ۱۰۰ درصدی مدارس هیأت امنایی دوره متوسطه اول در سراسر کشور در حال انجام است. گزارش‌های موجود نشان می‌دهد برخی استان‌ها بیش از دو مرتبه نیز مورد بازرسی قرار گرفته‌اند. تاکنون اکثر استان‌ها به پوشش کامل دست یافته‌اند و تنها ۱۲ استان هنوز به عدد ۱۰۰ درصد نرسیده‌اند که موظف شده‌اند تا دوشنبه آینده این هدف را محقق کنند.

راه‌اندازی میزهای ارتباطات مردمی در استان‌ها

روستایی همچنین از ابلاغ راه‌اندازی میزهای ارتباطات مردمی به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و مناطق خبر داد و گفت: تمامی استان‌ها موظف شده‌اند در طول سه ماه فصل تابستان، میزهای ارتباطات مردمی را با هدف تسهیل فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان طراحی و فعال کنند.

ارتقای فرهنگ پاسخگویی و سلامت اداری در اولویت

روستایی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی به استان‌ها و مناطق گفت: مهم‌ترین موضوعی که برای همکاران حوزه ارزیابی عملکرد تعریف شده، ارتقای فرهنگ پاسخگویی و سلامت اداری است. بر این اساس تأکید شده است که تمامی کارکنان موظف به پاسخگویی به ذی‌نفعان و مخاطبان اصلی آموزش و پرورش هستند.

وی افزود: اقناع مخاطبان، جلوگیری از ایجاد تصور ناکارآمدی در مجموعه و پاسخگویی مؤثر به مراجعات مردمی از دیگر محورهای مورد تأکید است. همچنین نگاه پیشگیرانه و هدایتگرانه به جای رویکردهای صرفاً تنبیهی و برخوردهای تند در دستور کار قرار گرفته است.

رویکرد بازرسی؛ هدایت و اصلاح به جای مچ‌گیری

روستایی تصریح کرد: سیاست وزارت آموزش و پرورش در حوزه بازرسی، مچ‌گیری و برخوردهای سریع و خشن نیست، بلکه ابتدا تلاش می‌شود از طریق راهنمایی و هدایت، مسائل و مشکلات برطرف شود و تنها در صورت تداوم تخلف، برخوردهای اداری متناسب صورت خواهد گرفت.

وی اصلاح فرآیندها با محوریت تسهیل‌گری را از دیگر سیاست‌های مهم این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: با تأکید ویژه وزیر آموزش و پرورش، تسهیل فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان در اولویت برنامه‌های امسال قرار گرفته است و تمامی بخش‌ها برای تحقق این هدف تلاش می‌کنند.

روستایی همچنین بر حضور مستمر و مؤثر مدیران و ناظران در مدارس و تکریم فرهنگیان تأکید کرد و گفت: این موارد از جمله محورهایی است که برای سال تحصیلی آینده و تابستان امسال به استان‌ها ابلاغ شده است.

«روایت نصر و ایثار»؛ شاخص جدید جشنواره شهید رجایی

روستایی در ادامه به جشنواره شهید رجایی اشاره کرد و گفت: یکی از شاخص‌های جدید این جشنواره در سال جاری، «روایت نصر و ایثار» است که با توجه به شرایط جنگی و اتفاقات رخ داده در حوزه آموزش طراحی شده است.

وی افزود: در این بخش، اقدامات و تلاش‌های معلمان در دوران جنگ و تعطیلی مدارس در قالب روایت‌های مستند مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و پیش‌بینی می‌شود با توجه به فداکاری‌ها و اقدامات مؤثر فرهنگیان، نتایج مطلوبی در این زمینه حاصل شود.

سه مسیر اصلی برای ثبت و پیگیری شکایات مردمی

روستایی به تشریح مسیرهای ثبت و رسیدگی به شکایات پرداخت و گفت: سه سامانه اصلی برای دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی در حوزه آموزش و پرورش فعال است.

وی ادامه داد: نخستین سامانه، سامانه پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش در «مای مدیو» است که اولیا و فرهنگیان می‌توانند شکایات خود را در آن ثبت کنند. در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۲ هزار و ۱۸۰ شکایت در این سامانه ثبت و مورد بررسی قرار گرفت.

روستایی افزود: دومین مسیر، سامانه «صامت» است که شکایات مردمی را دریافت و برای پیگیری به دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش ارجاع می‌دهد. در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۲ هزار و ۵۱۲ شکایت مرتبط با آموزش و پرورش از طریق این سامانه ثبت و پیگیری شد.

وی اظهار کرد: سومین مسیر، سامانه سازمان بازرسی کل کشور است که در سال ۱۴۰۴ تعداد چهار هزار و ۲۶۵ شکایت مرتبط با آموزش و پرورش از طریق آن به این وزارتخانه ارجاع و بررسی شد.

ثبت بیش از ۱۱ هزار شکایت آزمون استخدامی

روستایی با اشاره به شکایات مرتبط با آزمون‌های استخدامی گفت: برای رسیدگی به شکایات حوزه آزمون استخدامی، سامانه اختصاصی طراحی شد و در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۱ هزار و ۸۴۰ مورد شکایت از این طریق دریافت و پاسخگویی شد.

وی همچنین درباره عملکرد میزهای ارتباطات مردمی اظهار کرد: در جریان حضور مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش، سایر دستگاه‌های اجرایی و نهاد ریاست جمهوری در میزهای ارتباطات مردمی، تعداد ۱۸ هزار و ۴۴۶ شکایت به صورت حضوری و مکتوب دریافت و برای رسیدگی ارجاع شد.

تأکید بر ثبت شکایات در سامانه‌های رسمی

وی با تأکید بر استفاده از سامانه‌های الکترونیکی برای ثبت شکایات گفت: توصیه جدی ما به مردم این است که شکایات خود را از طریق سامانه‌های رسمی ثبت کنند، زیرا این روش امکان ثبت، ضبط، رهگیری و پیگیری دقیق‌تر درخواست‌ها را فراهم می‌کند.

رسیدگی به برخی شکایات در کمتر از سه ساعت

روستایی به راه‌اندازی سامانه «فواد» از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور اشاره کرد و گفت: این سامانه حدود ۲۵ روز پیش با هدف رسیدگی فوری به گلایه‌های مردمی در هشت محور مشخص از جمله عدم حضور کارکنان، پاسخگو نبودن به تماس‌های تلفنی، اتلاف منابع و موکول کردن کارها به روزهای بعد راه‌اندازی شده است.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند شکایات ثبت‌شده در این هشت محور را در کمتر از سه ساعت بررسی و پاسخ دهند. در صورتی که موضوع شکایت خارج از این محورهای هشت‌گانه باشد، به متقاضی اطلاع‌رسانی می‌شود تا از طریق سایر سامانه‌های پاسخگویی اقدام کند.

دریافت وجه هنگام ثبت‌نام و تحویل کارنامه ممنوع است

روستایی در پاسخ به موضوع دریافت وجه هنگام ثبت‌نام و تحویل کارنامه دانش‌آموزان گفت: این موضوع از سال‌های گذشته همواره مورد تأکید آموزش و پرورش بوده و بار دیگر نیز به صورت رسمی و مؤکد به تمامی همکاران ابلاغ شده است.

وی افزود: دریافت هرگونه وجه در زمان ثبت‌نام تحت هر شرایطی ممنوع است. دریافت وجه در ازای تحویل کارنامه نیز اقدامی ناپسندتر محسوب می‌شود و از نظر وزارت آموزش و پرورش قابل قبول نیست.

روستایی ادامه داد: نتایج بازرسی‌ها نشان می‌دهد برخی مدیران مدارس به دلیل مشکلات و تنگناهای مالی مدارس اصرار به انجام چنین اقداماتی دارند، اما این مسئله به هیچ عنوان توجیه‌کننده تخلف نیست.

وی تأکید کرد: در صورت مشاهده یا گزارش این موارد، وظیفه همکاران ما در حوزه بازرسی است که موضوع را پیگیری کرده و برخورد لازم را انجام دهند.

رئیس مرکز ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: حتی مدارس هیأت امنایی نیز امسال مجاز به دریافت وجه در زمان ثبت‌نام نیستند. کمک‌های مردمی به مدرسه باید پس از آغاز سال تحصیلی و در چارچوب انجمن اولیا و مربیان مطرح و پیگیری شود.

ثبت ۸۰ شکایت درباره اخذ وجه در زمان ثبت‌نام

وی با اشاره به آمار شکایات ثبت‌شده در این حوزه گفت: در حال حاضر و با وجود اینکه ثبت‌نام رسمی دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم از ابتدای تیرماه آغاز می‌شود، تاکنون حدود ۸۰ شکایت با موضوع اخذ وجه هنگام ثبت‌نام در سامانه‌های مربوطه ثبت شده است.

روستایی افزود: بازرسان وزارت آموزش و پرورش برای بررسی این شکایات وارد عمل شده‌اند و بخشی از پرونده‌ها در حال رسیدگی است.

رسیدگی به شکایات ثبت‌نام مدارس حداکثر ظرف ۷ روز انجام می‌شود

روستایی درباره روند رسیدگی به شکایات خانواده‌ها در حوزه ثبت‌نام مدارس غیردولتی گفت: از زمان ثبت شکایت در سامانه پاسخگویی وزارت آموزش و پرورش، این وزارتخانه موظف است حداکثر ظرف هفت روز نسبت به بررسی و پاسخگویی اقدام کند.

وی افزود: البته صدور رأی نهایی در برخی پرونده‌ها نیازمند طی مراحل اداری، بررسی مستندات و ارجاع به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات استانی است. این هیئت‌ها پس از بررسی پرونده‌ها درباره تخلفات احتمالی تصمیم‌گیری و رأی صادر می‌کنند.

روستایی با اشاره به نتایج نظرسنجی ثبت‌نام مدارس غیردولتی اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۰ هزار نفر در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند که از این تعداد، یک هزار و ۳۱۴ نفر اعلام کرده‌اند مدرسه از آنان مبالغی خارج از ضوابط و مقررات دریافت کرده است.

وی تأکید کرد: تمامی گزارش‌های مربوط به دریافت مبالغ غیرمجاز از سوی مدارس با جدیت پیگیری می‌شود و وزارت آموزش و پرورش خود را موظف به رسیدگی به این موارد می‌داند.

دریافت وجه غیرمجاز و مشکلات ثبت‌نام، مهم‌ترین محور شکایات خانواده‌ها

روستایی درباره مهم‌ترین شکایات ثبت‌شده از سوی خانواده‌ها در فرآیند ثبت‌نام مدارس گفت: بیشترین شکایت‌های ثبت‌شده مربوط به دریافت وجه غیرمجاز از خانواده‌ها و همچنین خودداری برخی مدارس از ثبت‌نام دانش‌آموزان است.

وی افزود: در برخی موارد خانواده‌ها تمایل دارند فرزند خود را در مدرسه‌ای خاص ثبت‌نام کنند، اما مدیر مدرسه به دلایلی مانند محدودیت محدوده جغرافیایی ثبت‌نام یا تکمیل ظرفیت از پذیرش دانش‌آموز خودداری می‌کند که این موضوع نیز در زمره شکایات ثبت‌شده قرار دارد.

روستایی با اشاره به دسته‌بندی شکایات اظهار کرد: شکایات و گزارش‌های واصله در شش محور اصلی شامل مسائل آموزشی، اداری، پرورشی، اخلاقی، حقوقی، مالی و رفاهی طبقه‌بندی و در استان‌ها بررسی و رسیدگی می‌شود.

وی تأکید کرد: تمامی گزارش‌های ثبت‌شده از سوی خانواده‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات مورد بررسی قرار گرفته و فرآیند رسیدگی به آن‌ها در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.