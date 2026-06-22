به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، این شورا با هدف هدایت، سیاستگذاری، نظارت و ارتقای کیفی رویداد «تجربهنگاری اساتید همیار فرهنگ» تشکیل شده است؛ رویدادی که بر شناسایی، مستندسازی و انتشار تجربههای موفق استادان در عرصه اثرگذاری فرهنگی و تربیتی متمرکز است.
فرزاد جهان بین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اینکه کلاس درس صرفاً محل انتقال دانش نیست، بلکه یکی از مهمترین عرصههای تربیت و اثرگذاری فرهنگی در دانشگاه به شمار میرود، اظهار داشت: بخش مهمی از تجربههای موفق فرهنگی و تربیتی در متن تعامل استادان و دانشجویان شکل میگیرد و لازم است این تجارب شناسایی، ارزیابی و به دانشی قابل انتقال برای بهرهبرداری سایر اعضای هیئت علمی تبدیل شود.
وی همچنین حرکت از «برنامهریزی برای استادان» به «برنامهریزی با استادان» را از رویکردهای اصلی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانست و افزود: بهرهگیری از تجربههای زیسته و موفق استادان، یکی از مؤثرترین راهها برای ارتقای نقش فرهنگی و تربیتی دانشگاه است.
اعضای شورای راهبری این رویداد عبارتاند از:
اعضای حقوقی: ۱- جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدعلی طاهری - عضو شورای راهبری سومین رویداد تجربه نگاری اساتید همیار فرهنگ.۲- جناب آقای دکتر پیام نجفی - عضو شورای راهبری سومین رویداد تجربه نگاری اساتید همیار فرهنگ.۳- جناب آقای دکتر احمد نقیلو - رئیس دبیرخانه دائمی سومین رویداد تجربه نگاری اساتید همیار فرهنگ و عضو شورای راهبری رویداد.۴- جناب آقای دکتر میرزا آقا بابازاده - عضو شورای راهبری سومین رویداد تجربه نگاری اساتید همیار فرهنگ.۵- جناب آقای دکتر محسن شریعتی کمال آبادی - عضو شورای راهبری سومین رویداد تجربه نگاری اساتید همیار فرهنگ.۶- جناب آقای دکتر سید حمید مهدیون - دبیر شورای راهبری سومین رویداد تجربه نگاری اساتید همیار فرهنگ.
اعضای حقیقی:۱- سرکار خانم دکتر سودابه سلیمانی - عضو شورای راهبری سومین رویداد تجربه نگاری اساتید همیار فرهنگ.۲- سرکار خانم دکتر فاطمه حمیدی فر - عضو شورای راهبری سومین رویداد تجربه نگاری اساتید همیار فرهنگ.۳- جناب آقای دکتر سیدمرتضی سیفتی - عضو شورای راهبری سومین رویداد تجربه نگاری اساتید همیار فرهنگ.۴- جناب آقای دکتر مسعود مطلبی - عضو شورای راهبری سومین رویداد تجربه نگاری اساتید همیار فرهنگ.
گفتنی است؛ رویداد «تجربهنگاری اساتید همیار فرهنگ» یکی از برنامههای محوری معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه ارتقای نقش فرهنگی و تربیتی اعضای هیئت علمی به شمار میرود.
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