تدوین استاندارد ملی برای بیش از ۸۰۰ قطعه خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با تحول فناوریهای تولید در صنعت خودرو و افزایش الزامات کیفی و ایمنی، بهروزرسانی استانداردهای خودرو و قطعات آن به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری در حوزه استاندارد تبدیل شده است. در این چارچوب، سازمان ملی استاندارد ایران طی سالهای اخیر بازنگری استانداردهای موجود و تدوین استانداردهای جدید را با هدف انطباق بیشتر با الزامات فنی روز و نیازهای صنعت دنبال کرده است.
مسئولان این سازمان معتقدند ارتقای کیفیت خودروها و قطعات، نیازمند بهروزرسانی مستمر استانداردها متناسب با پیشرفت فناوری و تحولات بازار است. بر همین اساس، برنامه بازنگری استانداردهای اجباری و توسعه استانداردهای جدید در حوزه قطعات خودرو در دستور کار قرار گرفته است.
در این رابطه علی عبدی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران درباره وضعیت استانداردسازی قطعات خودرو اظهار کرد: تاکنون برای بیش از ۸۰۰ قطعه خودرو استاندارد ملی تدوین شده است.
وی افزود: در سه سال اخیر ۱۴۷ استاندارد جدید در حوزه قطعات خودرو تدوین و ۸۳ استاندارد نیز مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار گرفته است.
به گفته او، بخش عمده استانداردهای اجباری قطعات خودرو هماکنون بهروزرسانی شده و بر مبنای آخرین ویرایش مراجع معتبر استاندارد تدوین میشوند.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: فرآیند بازنگری و بهروزرسانی استانداردها تنها به قطعات مشمول استاندارد اجباری محدود نمیشود و استانداردهای سایر قطعات نیز متناسب با نیازهای صنعت، پیشرفت فناوریهای تولید و الزامات فنی، بهصورت مستمر در دستور کار سازمان ملی استاندارد قرار دارد.
به گزارش مهر، هرچند سازمان ملی استاندارد از گسترش و بهروزرسانی استانداردهای قطعات خودرو خبر میدهد، اما اثربخشی این اقدامات در نهایت با کیفیت محصولی که به دست مصرفکننده میرسد سنجیده خواهد شد. از این رو، کارشناسان معتقدند در کنار تدوین و بازنگری استانداردها، نظارت بر اجرای دقیق آنها در فرآیند تولید و زنجیره تأمین نیز باید تقویت شود تا ارتقای استانداردها به بهبود واقعی کیفیت، ایمنی و دوام خودروها و قطعات منجر شود.
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