پیشنهاد سند سبک زندگی فعال فدراسیون همگانی به شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدحسین حسنخانی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی و مدیران کل دفتر توسعه ورزش همگانی و دفتر توسعه جوانان وزارت ورزش و جوانان با علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی و مسئولان این فدراسیون دیدار و گفت‌وگو کردند و گزارشی از عملکرد، برنامه‌ها، اقدامات و دستاوردهای این فدراسیون در حوزه توسعه ورزش عمومی، ترویج سبک زندگی فعال و ارتقای سلامت جامعه ارائه شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست با تقدیر از اقدامات صورت‌گرفته در فدراسیون ورزش‌های همگانی اظهار داشت: عملکرد این فدراسیون نشان می‌دهد که فعالیت‌ها در مسیر درستی قرار گرفته است. در حالی که بسیاری از فدراسیون‌ها مأموریت اصلی خود را در حوزه قهرمانی و مدال‌آوری دنبال می‌کنند، فدراسیون ورزش‌های همگانی رسالت مهم‌تری در زمینه سلامت عمومی، ارتقای کیفیت زندگی و تحکیم بنیان خانواده برعهده دارد.

وی افزود: ورزش همگانی هم جنبه پیشگیرانه و هم جنبه درمانی دارد و می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های سلامت کشور ایفا کند. برنامه‌هایی نظیر پیاده‌روی خانوادگی ضمن افزایش نشاط اجتماعی، در ارتقای سلامت خانواده‌ها و تقویت روابط اجتماعی نیز مؤثر است.

وی با اشاره به جایگاه خانواده در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی کشور تصریح کرد: خانواده یکی از مهم‌ترین ارکان جامعه و محور اصلی تربیت و سلامت اجتماعی است و هر برنامه‌ای که بتواند سلامت و نشاط خانواده‌ها را ارتقا دهد، در واقع به سرمایه اجتماعی کشور کمک کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حسنخانی، معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت توسعه ورزش همگانی در کشور گفت: در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته هنوز در حوزه ورزش همگانی با فاصله قابل توجهی مواجه هستیم. اگر امروز برای نهادینه‌سازی فرهنگ ورزش در جامعه برنامه‌ریزی نکنیم، در آینده با چالش‌های جدی در حوزه سلامت جسمی و روانی مواجه خواهیم شد.

وی خاطرنشان کرد: ورزش دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت برای جامعه محسوب می‌شود و توسعه ورزش همگانی باید به یکی از اولویت‌های اصلی نظام مدیریتی کشور تبدیل شود. حسن‌خانی که از آبان‌ماه ۱۴۰۳ با حکم وزیر ورزش و جوانان به عنوان معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی منصوب شده است، توسعه مشارکت عمومی در فعالیت‌های ورزشی را یکی از مأموریت‌های اصلی این معاونت عنوان کرد.

علی خلیلی رییس فدراسیون ورزش‌های همگانی با تشریح برنامه‌های اجرایی فدراسیون، بر نقش ورزش همگانی در افزایش نشاط اجتماعی، کاهش آسیب‌های ناشی از کم‌تحرکی و ارتقای سلامت عمومی تأکید کرد و با اشاره به اینکه استاندارد جهانی ورزش در جهان تغییر کرده، اظهار داشت: این فدراسیون در تلاش است با فعال ساختن تمامی ظرفیت‌ها راهی برای افزایش مدت زمان ورزش کردن عموم مردم و فراهم ساختن بستری برای فعالیت بدنی تمام مردم فراهم نماید.

در این نشست لوح سفیر ورزش همگانی توسط علی خلیلی به حجت الالسلام و المسلمین عبدالحسین خسرو پناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اهدا شد.

در این نشست علیرضا کلانتری مدیرکل دفتر توسعه همگانی وزارت ورزش، سید محمد طباطبایی مدیرکل دفتر فرهنگی وزارت ورزش، علیرضا مهدوی دبیرکل فدراسیون ورزش‌های همگانی، شهرام علم نایب رییس، شبنم کلاهی نایب رییس بانوان،‌ حجت الاسلام والمسلمین محمود رضا قاسمی مسئول کمیته فرهگنی و مسئولیت اجتماعی و عضو هیئت رییسه فدراسیون حضور داشتند.