به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عسگری روز ۳۱ خرداد پس از کسب مدال نقره کومیته تیمی قهرمانی آسیا از دنیای قهرمانی و تیم ملی خداحافظی کرد. کاراته کایی که با کسب مدالهای متعدد و با ارزشی در مسابقات جهانی، بازیهای آسیایی، قهرمانی آسیا و ... بدون شک یکی از ستاره های دو دهه اخیر کاراته ایران محسوب می شود.

کاراته کای قزوینی تنها ملی پوشی است که در سه رده سنی جوانان، زیر ۲۱ سال یا همان امیدها و بزرگسالان مدال طلای جهان را کسب کرده و در حالی که سهمیه حضور در المپیک را کسب کرده بود، حضور در این مسابقات را به دلیل قصور پزشکی و دوپینگ از دست داد.

عسگری با اشاره به خداحافظی اش از دنیای قهرمانی به خبرنگار مهر گفت: تصمیم سختی بود، ولی این طور نبود که به یکباره چنین تصمیمی گرفته باشم. از سال گذشته قصد داشتم بعد از بازیهای آسیایی ناگویا از تیم ملی خداحافظی کنم. با سرمربی تیم ملی هم در همین خصوص صحبت کردم. مدال طلای قهرمانی کشور و مدال برنز کاراته وان ترکیه را کسب کرده و روند خوبی هم در انتخابی های تیم ملی داشتم، اما تشدید آسیب دیدگی ام باعث شد به هدف خود که همان حضور در بازیهای آسیایی بود، برسم، به همین دلیل این تصمیم تغییر کرد.

عسگری افزود: با کادر فنی تیم ملی مشورت کردم که بعد از قهرمانی آسیا اگر ان شاالله به مدال طلا دست پیدا کنم این تصمیم را اجرایی کنم، قبل از دیدار فینال هم با سرمربی تیم ملی صحبت کردم. دوست داشتم با مدال طلا باشد که هم برای مردم ایران و هم برای خودم خوشایند باشد که متاسفانه نشد و بعد از کسب مدال نقره از تیم ملی خداحافظی کردم.

وی در مورد شیرین ترین خاطره دوران قهرمانی خود گفت: بهترین دوران من کسب مدال طلای بازیهای آسیایی و کسب سهمیه حضور در المپیک ۲۰۲۰ توکیو بود. خیلی به خودم می بالم در وزن خیلی سخت ۷۵- کیلوگرم با حضور ستاره های متعدد از کشورهای مختلف که اعجوبه آنها «رافائل آقایف» آذربایجانی بود، رنکینگ یک دنیا را کسب کردم.

سرگروه تیم ملی به بدترین خاطره خود هم اشاره کرد و گفت: از دست دادن المپیک به دلیل قصور پزشکی تلخ ترین حادثه دوران قهرمانی من بود. در حالی که مستحق کسب مدال طلای بودم این مسابقات را از دست دادم.

عسگری در پایان گفت: در شرایط فعلی اولویت اصلی من رسیدن به زندگی است. سالهای سال از خانواده و کاری که داشتم دور بودم، می خواهم کمی به زندگی شخصی خودم برسم. البته اگر فدراسیون و کادر فنی کمکی بخواهند حتما در خدمت تیم ملی هستم.